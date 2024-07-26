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Военная операция на Украине ,  
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МИД Румынии вызвал временного поверенного России из-за обломков дрона

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Военная операция на Украине
25 июля румынское Минобороны сообщило об обнаружении обломков «дрона российского производства» в уезде Тулча, временному поверенному в делах России выразили протест

МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России Елену Копнину после обнаружения обломков дрона в уезде Тулча, ей выразили протест, сообщает Agerpres.

Бухарест «подчеркнул безответственный характер ударов, в том числе в непосредственной близости от границы Румынии, которые ставят под угрозу национальную безопасность», приводит агентство сообщение ведомства.

25 июля румынское Минобороны сообщило, что обломки «дрона российского производства типа «Герань» были найдены в румынской деревне Плауру, расположенной на берегу Дуная напротив украинского Измаила.

Румыния заявила об обнаружении обломков дрона «российского производства»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В ночь на 25 июля воздушная тревога на Украине объявлялась в центральных и южных регионах, в том числе в Одесской области. Утром глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, удар пришелся на Измаильский район, где накануне пострадала портовая инфраструктура.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В сводке за 25 июля ведомство отчиталось, что за сутки были уничтожены пункт базирования украинских безэкипажных катеров, до пяти БМП Bradley на площадке c иностранной военной техникой, а также склад горюче-смазочных материалов ВСУ.

В декабре прошлого года румынский МИД вызывал занимавшего тогда пост посла России Валерия Кузьмина. Тогда военные заявляли об обнаружении полутораметровой воронки от дрона, упавшего близ границы с Украиной.

В сентябре Бухарест трижды сообщал о падении обломков на территории страны. «Хотя нападения России не направлены против Румынии, ситуация неприемлема», — подчеркивал тогда президент Клаус Йоханнис.

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Теги
Елена Чернышова
МИД Румынии беспилотники Россия Украина
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