Румыния подняла истребители из-за беспилотника у границы с Украиной

Румыния подняла четыре истребителя из-за беспилотника у границы с Украиной

Румыния зафиксировала полет беспилотника у границы с Украиной. Для мониторинга ситуации страна подняла четыре истребителя

Истрибители F-16 (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Румыния в ночь с 26 на 27 сентября подняла в воздух четыре боевых самолета для мониторинга ситуации на границе с Украиной, пишет Cotidianul со ссылкой на Минобороны республики.

По данным источника издания, два самолета F-16 ВВС Румынии взлетели с 86-й авиабазы Борча около 1:52 по местному времени (совпадает с московским). Позднее, около 3:22, были подняты еще два истребителя F-18 ВВС Испании — они вылетели с 57-й румынской авиабазы, расположенной недалеко от Констанцы. Около 4:00 все четыре самолета приземлились на аэродромах.

Около 3:00, когда истребители находились в воздухе, румынские радиолокационные системы примерно на три минуты зафиксировали беспилотник, который, по данным источника, вошел в воздушное пространство Румынии близ украинской границы.

В то же время Национальный военный командный центр Румынии (CNMC) уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о мерах по оповещению населения округа Тулча, ведомство выпустило специальное предупреждение около 2:01 мск, передает портал.

В ночь на 27 сентября взрывы звучали в Одессе близ южной границы Украины, где страна соседствует с Румынией. Минобороны в сводках регулярно сообщает, что Вооруженные силы России наносят удары беспилотными летательными аппаратами и другими средствами поражения по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военным объектам и живой силе противника.