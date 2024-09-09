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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны Румынии сообщило об обломках дрона «российского происхождения»

Сюжет
Военная операция на Украине
В Румынии близ границы с Украиной нашли обломки дрона «российского происхождения», сообщили местные власти. Минобороны России подчеркивает, что атакам, в том числе беспилотников, подвергаются военные цели на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Недалеко от села Периправа в румынском уезде Тулча нашли фрагменты беспилотника «российского происхождения», заявило Минобороны Румынии.

Периправа находится на том берегу Дуная, где проходит граница между Украиной и Румынией.

Поисковые действия в этом районе организовали после сообщения 8 сентября, что беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии и затем покинул его, направившись в сторону Украины. Румынское Минобороны отмечало, что в связи с инцидентом в воздух поднимали два истребителя F-16.

«Команды Министерства национальной обороны в сотрудничестве со специалистами Румынской разведывательной службы и Министерства внутренних дел исследовали район Периправы, уезд Тулча, где они подобрали фрагменты беспилотника российского происхождения», — говорится в пресс-релизе румынского Минобороны (цитата по Antena3).

Ведомство уточнило, что поиски ведутся также в другом предполагаемом районе падения обломков беспилотника — в болотистой местности близ Караормана, где нет зданий.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Румыния подняла F-16 из-за залетевшего с Украины дрона
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Фото:Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

В румынском МИДе осудили нарушение воздушного пространства беспилотником и призвали Москву воздержаться от повторных действий, которые могут привести к «безответственной эскалации» в регионе. Ведомство также указало на необходимость соблюдения международного права и сообщило, что союзники Румынии по НАТО были проинформированы об инциденте.

В конце июля румынские власти сообщили об обнаружении обломков «беспилотника российского производства типа «Герань» в деревне Плауру, расположенной на берегу Дуная напротив украинского Измаила. В сентябре 2023 года подобные инциденты происходили трижды. МИД Румынии два раза вызывал поверенного в делах России и выражал протест из-за нарушения воздушного пространства.

Минобороны России подчеркивает, что атакам, в том числе беспилотников, подвергаются военные цели и связанная с ними инфраструктура на Украине. Сообщения о нарушении беспилотником воздушного пространства Румынии и об обнаружении обломков дронов ведомство не комментировало.

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