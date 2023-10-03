Шойгу сообщил об эвакуации из Нагорного Карабаха в Армению 98 тыс. человек

Шойгу заявил об участии миротворцев в эвакуации из Карабаха 98 тыс. армян

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российские миротворцы приняли участие в эвакуации более 98 тыс. жителей Нагорного Карабаха в Армению, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

«При посредничестве российских миротворцев враждующим сторонам удалось договориться о полном прекращении огня. Из Нагорного Карабаха на территорию Армении организована эвакуация более 98 тыс. мирных жителей, в том числе около 32 тыс. детей», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян заявила, что из Нагорного Карабаха уехали 100 417 человек.

Жители Нагорного Карабаха начали покидать республику после «антитеррористической операции», которую Азербайджан провел 19–20 сентября. Ее итогом стало заключение соглашения о прекращении огня, которое также включало пункты о разоружении армии непризнанной республики и реинтеграции жителей региона в составе Азербайджана.

После этого многие этнические армяне, проживавшие в Карабахе, решили уехать в Армению.

По состоянию на 2015 год численность населения непризнанной республики составляла 145 053 человека, из которых 144 683, или 99,74%, — армяне.

По словам советника президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давида Бабаяна, всего покинуть регион хотят около 120 тыс. этнических армян. По его словам, это 99,9% населения НКР.