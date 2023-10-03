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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Шойгу заявил об участии миротворцев в эвакуации из Карабаха 98 тыс. армян

Шойгу сообщил об эвакуации из Нагорного Карабаха в Армению 98 тыс. человек
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российские миротворцы приняли участие в эвакуации более 98 тыс. жителей Нагорного Карабаха в Армению, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

«При посредничестве российских миротворцев враждующим сторонам удалось договориться о полном прекращении огня. Из Нагорного Карабаха на территорию Армении организована эвакуация более 98 тыс. мирных жителей, в том числе около 32 тыс. детей», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян заявила, что из Нагорного Карабаха уехали 100 417 человек.

Как армяне покидают Карабах. Фоторепортаж
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Жители Нагорного Карабаха начали покидать республику после «антитеррористической операции», которую Азербайджан провел 19–20 сентября. Ее итогом стало заключение соглашения о прекращении огня, которое также включало пункты о разоружении армии непризнанной республики и реинтеграции жителей региона в составе Азербайджана.

После этого многие этнические армяне, проживавшие в Карабахе, решили уехать в Армению.

По состоянию на 2015 год численность населения непризнанной республики составляла 145 053 человека, из которых 144 683, или 99,74%, — армяне.

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По словам советника президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давида Бабаяна, всего покинуть регион хотят около 120 тыс. этнических армян. По его словам, это 99,9% населения НКР.

Теги
Сергей Шойгу Минобороны Нагорный Карабах Армения эвакуация
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