«Газпром» сократил прокачку газа через Украину на 5%

Газоизмерительная станция «Суджа», Курская область (Фото: Григорий Василенко / РИА Новости)

«Газпром» сократил транзит газа в Европу через Украину, следует из данных концерна за 30 сентября и 1 октября.

Компания снизила подачу на 5%. Через газоизмерительную станцию «Суджа» 30 сентября было подано 40,5 млн куб. м, а на следующий день — 37,9 млн куб. Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» в оба дня была отклонена украинской стороной.

29 сентября объем прокачки составлял 42,4 млн куб. м.

Действующий контракт был заключен в 2019 году сроком на пять лет. По условиям соглашения, за это время «Газпром» должен прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

Украина не намерена вести переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в Европу, сказал в августе министр энергетики Герман Галущенко.

«Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами… Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — подчеркивал он.