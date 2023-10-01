«Газпром» сократил прокачку газа через Украину на 5%
«Газпром» сократил транзит газа в Европу через Украину, следует из данных концерна за 30 сентября и 1 октября.
Компания снизила подачу на 5%. Через газоизмерительную станцию «Суджа» 30 сентября было подано 40,5 млн куб. м, а на следующий день — 37,9 млн куб. Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» в оба дня была отклонена украинской стороной.
29 сентября объем прокачки составлял 42,4 млн куб. м.
Действующий контракт был заключен в 2019 году сроком на пять лет. По условиям соглашения, за это время «Газпром» должен прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.
Украина не намерена вести переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в Европу, сказал в августе министр энергетики Герман Галущенко.
«Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами… Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — подчеркивал он.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. При этом весной 2022 года «Оператор ГТС Украины» предупредил о невозможности прокачки через ГИС «Сохрановка», объяснив это тем, что станция находится в ЛНР под контролем российских сил.
«Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Транзит по газопроводу Ямал — Европа остановлен в марте 2022 года. Прокачку по «Северному потоку» полностью остановили после взрыва на газопроводе в конце сентября 2022 года.