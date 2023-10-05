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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Европарламент сравнил исход армян из Карабаха с этнической чисткой

Европейский парламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Азербайджана
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Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: David Ghahramanyan / Reuters
Фото: David Ghahramanyan / Reuters

Европейский парламент принял резолюцию с осуждением Азербайджана за «насильственный захват» Нагорного Карабаха, призывом к Брюсселю ввести санкции и пересмотреть отношения с Баку. За документ проголосовал 491 депутат, против выступили девять, еще 36 воздержались.

В резолюции говорится, что парламент ЕС решительно осуждает «заранее спланированное и неоправданное военное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах», которое, по мнению авторов документа, представляет собой грубое нарушение международного права и прав человека.

«Поскольку более 100 000 этнических армян были вынуждены покинуть анклав после последнего наступления, депутаты Европарламента заявляют, что нынешняя ситуация равнозначна этнической чистке, и решительно осуждают угрозы и насилие, совершенные азербайджанскими войсками против армянских жителей Нагорного Карабаха», – отмечается в сообщении пресс-службы Европарламента.

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