Европарламент сравнил исход армян из Карабаха с этнической чисткой

Европейский парламент принял резолюцию с призывом к санкциям против Азербайджана

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Европейский парламент принял резолюцию с осуждением Азербайджана за «насильственный захват» Нагорного Карабаха, призывом к Брюсселю ввести санкции и пересмотреть отношения с Баку. За документ проголосовал 491 депутат, против выступили девять, еще 36 воздержались.

В резолюции говорится, что парламент ЕС решительно осуждает «заранее спланированное и неоправданное военное нападение Азербайджана на Нагорный Карабах», которое, по мнению авторов документа, представляет собой грубое нарушение международного права и прав человека.

«Поскольку более 100 000 этнических армян были вынуждены покинуть анклав после последнего наступления, депутаты Европарламента заявляют, что нынешняя ситуация равнозначна этнической чистке, и решительно осуждают угрозы и насилие, совершенные азербайджанскими войсками против армянских жителей Нагорного Карабаха», – отмечается в сообщении пресс-службы Европарламента.

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