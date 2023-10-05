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В Канаде извинились за представление к награде экс-бойца СС «Галичина»

Офис генерал-губернатора Канады извинился за награждение экс-бойца СС «Галичина»
Питер Саварин в 1987 году был удостоен Ордена Канады — высшей гражданской награды этой страны. Позднее выяснилось, что во время Второй мировой он служил в дивизии СС «Галичина», как и Ярослав Хунка
Мэри Саймон
Мэри Саймон (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Ридо-холл, офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон, принес извинения за чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Питера Саварина, передает телеканал CTV.

«С глубоким сожалением мы признаем, что Питер Саварин был награжден Орденом Канады в 1987 году, и приносим искренние извинения канадцам за страдания или боль, которые могло причинить это награждение», — заявила представитель канцелярии Линн Сантер. Как пишет CTV, в 2017-м решение о представлении Саварина к награде было отменено в связи с его смертью (членство в ордене действует только при жизни лауреата).

Орден Канады — высшая гражданская награда этой страны, учрежденная в 1967 году. В США аналогом ордена является Медаль Свободы, которую вручает президент.

Питер Саварин был юристом, ректором Университета Альберты и лидером «Всемирного конгресса украинцев» (The Ukrainian World Congress, Генпрокуратура России признала организацию нежелательной).

3 октября The Forward сообщило, что во время Второй мировой войны Саварин служил в 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина» — тактическом соединении войск СС нацистской Германии, набранном из украинских добровольцев-коллаборационистов. По данным издания, Саварин, а также Ярослав Хунка были в числе примерно 2 тыс. бойцов дивизии, которые впоследствии бежали в Канаду.

В конце сентября во время визита в Канаду президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Хунку пригласили на заседание парламента, представив его «борцом за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». После того, как выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина», в канадском парламенте извинились за произошедшее, а спикер палаты общин Энтони Рота, позвавший ветерана СС на заседание, объявил об отставке. Извинения принес и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Инцидент осудили еврейские организации в Канаде, ООН, Польша и Россия.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Канада фашизм нацизм Вторая мировая война
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