В Литве переименовали Русский драматический театр
Власти Литвы переименовали Русский драматический театр
в Вильнюсе, ему дали название Вильнюсский старый театр, сообщается на сайте Министерства культуры республики.
Название сменили по распоряжению министра культуры Симона Кайриса. В мае этого года была сформирована рабочая группа, которая должна была подготовить предложения по направлению деятельности театра и его переименованию. На этой неделе глава Минкультуры встретился с членами группы, а также с представителями Совета учреждений профессионального сценического искусства, правительства и парламента и др. для обсуждения предложений.
Большинство выступило за название Вильнюсский старый театр — оно «одновременно является отсылкой к долгой истории этого здания и в то же время соответствует сегодняшнему театральному уставу и предполагаемому направлению».
«Название Вильнюсский старый театр гораздо больше отвечает существующим ориентирам деятельности театра, отражает историю его создания и открывает еще более широкие возможности для осуществления различных мультикультурных инициатив», — отметил Кайрис.
Труппу театра, выступающую на сцене на русском языке, решили сохранить.
Руководитель театра Ольга Полевикова среди вариантов называла Литовский открытый русскоязычный театр (аббревиатура L‘Art с французского языка переводится как «искусство»), это название придумало само театральное сообщество.
Первая постоянная русская театральная труппа в Вильнюсе появилась во второй половине XIX века. До Первой мировой войны в Вильнюсском городском театре несколько сезонов играла актриса Вера Комиссаржевская, читал лекции режиссер Всеволод Мейерхольд. В 1915 году труппа Русского драматического театра распалась. В 1919–1939 годах, когда Литва была частью Польской Республики, в Вильнюсе действовали польские и еврейские театры. Русский драматический театр Литвы возобновил работу только с 1946 года. В 1990 году, после провозглашения независимости Литвы, театр стал называться Русский драматический театр Литвы.