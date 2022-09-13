В Литве переименовали Русский драматический театр

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 60,94 (-0,38) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 60,07 (-0,39) Инвестиции, 16:34
На игле: почему человечество зависимо от соли, сахара и жира Pro, 17:06
Индексы США обвалились после выхода данных об инфляции в США Инвестиции, 17:03
Кремль рассказал о переговорах Путина с Эрдоганом и Си Цзиньпином на ШОС Политика, 17:00
МИД рассказал об искренних попытках экс-посла США спасти диалог с Россией Политика, 16:57
Папа римский призвал в Казахстане к возрождению «духа Хельсинки» Политика, 16:56
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 16:53
Ректора университета Херсона отправят на лечение в Россию после покушения Политика, 16:43
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное Политика, 16:39
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Финский премьер заявила, что санкции должны повлиять на жизнь россиян Политика, 16:37
Кадры прибытия папы римского в Казахстан Политика, 16:35
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 16:30
Какие четыре популярные диеты способны навредить здоровью Pro, 16:27
Биткоин подешевел на $1,5 тыс. после выхода данных по инфляции в США Крипто, 16:25
Сделки с недвижимостью с гражданами дружественных стран. Разъяснения ЦБ Недвижимость, 16:19
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В Литве переименовали Русский драматический театр

В Литве переименовали Русский драматический театр в Вильнюсский старый театр
Название сменили по распоряжению министра культуры Симона Кайриса. Теперь он будет называться Вильнюсский старый театр. Труппу театра, играющую на на русском языке, сохранят
Здание Вильнюсского старого театра
Здание Вильнюсского старого театра (Фото: Wikimedia Commons)

Власти Литвы переименовали Русский драматический театр
в Вильнюсе, ему дали название Вильнюсский старый театр, сообщается на сайте Министерства культуры республики.

Название сменили по распоряжению министра культуры Симона Кайриса. В мае этого года была сформирована рабочая группа, которая должна была подготовить предложения по направлению деятельности театра и его переименованию. На этой неделе глава Минкультуры встретился с членами группы, а также с представителями Совета учреждений профессионального сценического искусства, правительства и парламента и др. для обсуждения предложений.

Большинство выступило за название Вильнюсский старый театр — оно «одновременно является отсылкой к долгой истории этого здания и в то же время соответствует сегодняшнему театральному уставу и предполагаемому направлению».

«Название Вильнюсский старый театр гораздо больше отвечает существующим ориентирам деятельности театра, отражает историю его создания и открывает еще более широкие возможности для осуществления различных мультикультурных инициатив», — отметил Кайрис.

Труппу театра, выступающую на сцене на русском языке, решили сохранить.

Польский премьер призвал искоренить «русский мир» как «раковую опухоль»
Политика
Матеуш Моравецкий

Руководитель театра Ольга Полевикова среди вариантов называла Литовский открытый русскоязычный театр (аббревиатура L‘Art с французского языка переводится как «искусство»), это название придумало само театральное сообщество.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Вы хотите резко сменить работу: инструкция, как это сделать без проблем
Инструкции
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции
Pro
Фото: Lars Baron / Getty Images 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба
Инструкции
Pro
Фото: Drew Angerer / Getty Images Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry
Статьи
Pro
Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения
Саммари
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать
Инструкции
Pro
Фото: Marcelo del Pozo / Reuters Вы гражданин России и валютный резидент. Что вам можно и чего нельзя
Статьи

Первая постоянная русская театральная труппа в Вильнюсе появилась во второй половине XIX века. До Первой мировой войны в Вильнюсском городском театре несколько сезонов играла актриса Вера Комиссаржевская, читал лекции режиссер Всеволод Мейерхольд. В 1915 году труппа Русского драматического театра распалась. В 1919–1939 годах, когда Литва была частью Польской Республики, в Вильнюсе действовали польские и еврейские театры. Русский драматический театр Литвы возобновил работу только с 1946 года. В 1990 году, после провозглашения независимости Литвы, театр стал называться Русский драматический театр Литвы.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Литва театр смена имени культура
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Башмет счел отказ Запада от Чайковского и Пушкина «отказом от души»
Общество
Аксенов предложил очистить русский язык от англицизмов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter