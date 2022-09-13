В Литве переименовали Русский драматический театр

Название сменили по распоряжению министра культуры Симона Кайриса. Теперь он будет называться Вильнюсский старый театр. Труппу театра, играющую на на русском языке, сохранят

Здание Вильнюсского старого театра (Фото: Wikimedia Commons)

Власти Литвы переименовали Русский драматический театр

в Вильнюсе, ему дали название Вильнюсский старый театр, сообщается на сайте Министерства культуры республики.

Название сменили по распоряжению министра культуры Симона Кайриса. В мае этого года была сформирована рабочая группа, которая должна была подготовить предложения по направлению деятельности театра и его переименованию. На этой неделе глава Минкультуры встретился с членами группы, а также с представителями Совета учреждений профессионального сценического искусства, правительства и парламента и др. для обсуждения предложений.

Большинство выступило за название Вильнюсский старый театр — оно «одновременно является отсылкой к долгой истории этого здания и в то же время соответствует сегодняшнему театральному уставу и предполагаемому направлению».

«Название Вильнюсский старый театр гораздо больше отвечает существующим ориентирам деятельности театра, отражает историю его создания и открывает еще более широкие возможности для осуществления различных мультикультурных инициатив», — отметил Кайрис.

Труппу театра, выступающую на сцене на русском языке, решили сохранить.

Руководитель театра Ольга Полевикова среди вариантов называла Литовский открытый русскоязычный театр (аббревиатура L‘Art с французского языка переводится как «искусство»), это название придумало само театральное сообщество.

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Первая постоянная русская театральная труппа в Вильнюсе появилась во второй половине XIX века. До Первой мировой войны в Вильнюсском городском театре несколько сезонов играла актриса Вера Комиссаржевская, читал лекции режиссер Всеволод Мейерхольд. В 1915 году труппа Русского драматического театра распалась. В 1919–1939 годах, когда Литва была частью Польской Республики, в Вильнюсе действовали польские и еврейские театры. Русский драматический театр Литвы возобновил работу только с 1946 года. В 1990 году, после провозглашения независимости Литвы, театр стал называться Русский драматический театр Литвы.