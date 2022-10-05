Россия отозвала приглашение главе ICAO на 100-летие гражданской авиации

Решение отозвать приглашение главе Международной организации гражданской авиации (ICAO) Минтранс принял в связи с ее «политизированными» действиями. Ранее Россию не избрали в совет организации, а в переголосовании было отказано

Сальваторе Шаккитано (Фото: Ahmed Yosri / Reuters)

Россия отозвала приглашение президенту совета ICAO Сальваторе Шаккитано на празднование 100-летия гражданской авиации. Действия ICAO в отношении России и Белоруссии политизированы, сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.

Как пояснили в ведомстве, во время 41-й сессии Ассамблеи ICAO, действующей в рамках ООН, были отклонены резолюции Минска, осуждающие односторонние санкции против российских и белорусских перевозчиков. Подобные санкции, в том числе решение Евросоюза и других стран запретить полеты в своем воздушном пространстве, «представляли потенциальную угрозу для эффективности полетов и исправности авиатехники», считают в Минтрансе.

Вместе с тем, отметили в нем, Россия и Белоруссия приняли «все необходимые меры для дальнейшего строгого выполнения стандартов безопасности полетов, в том числе международных». «Поэтому факт отклонения проектов резолюций никак не скажется на полном обеспечении безопасности авиаперевозок нашими странами», — добавили в министерстве.

Действия же ICAO при посредничестве Шаккитано, «фактически присоединившегося к необоснованным санкциям», можно считать политизированными, заявил Минтранс. «В связи с этим российская сторона отзывает свое приглашение президенту совета Шаккитано принять участие в праздновании 100-летия отечественной гражданской авиации», — сообщили в ведомстве.

РБК направил запрос представителю ICAO.

Кроме того, напомнил Минтранс, Россию не переизбрали в совет ICAO. Страна получила поддержку 80 государств из требуемых 86. Между тем согласно правилам постоянных процедур при голосовании «с учетом неизбрания 11-го члена совета требуется переголосование, однако российской делегации в этом было отказано», заявили в ведомстве. В нем считают, что это решение также было «политизированным».

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В июне ICAO заявляла, что в России есть существенная и до сих пор не решенная проблема в области обеспечения безопасности полетов. Как пояснили в организации, российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом. В Минтрансе тогда заявили, что не подтверждают подобных опасений и что безопасность полетов в стране поддерживается «на высоком уровне».

Что касается Белоруссии, то ICAO занималась расследованием инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, на борту которого летел бывший главред оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta (признан в республике террористическим) Роман Протасевич. ICAO установила, что информация о бомбе на борту лайнера была заведомо ложной и была передана летному экипажу по указанию властей Белоруссии. Президент республики назвал доклад организации сфальсифицированным. После инцидента с Ryanair Евросоюз закрыл небо для белорусских авиакомпаний.