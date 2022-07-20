ИКАО признала ложными данные о бомбе на борту Ryanair с Протасевичем

В ИКАО назвали ложным утверждение о том, что на борту самолета Ryanair, который посадили в Минске из-за бомбы на борту, имелось взрывное устройство. Самолет перевозил белорусского оппозиционера Романа Протасевича

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) установил, что информация о бомбе на борту экстренно приземлившегося в Минске самолета авиакомпании Ryanair была заведомо ложной и была передана летному экипажу по указанию властей Белоруссии. Об этом говорится на сайте организации.

«Совет ИКАО признал, что сообщение о заложенной на рейсе FR4978 авиакомпании Ryanair бомбе было заведомо ложным и угрожало его безопасности, а также что информация об этой угрозе была доведена до сведения летного экипажа по указанию высших должностных лиц правительства Белоруссии», — говорится в сообщении.

ИКАО пришла к такому выводу, поскольку ни бомба, ни следы ее присутствия не были обнаружены в результате проверок до вылета самолета из Афин, так и после многочисленных осмотров воздушного судна в Белоруссии и Литве.

Инцидент с самолетом Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, произошел в мае 2021 года. В аэропорту Минска заявили, что лайнер запросил посадку из-за сообщения о бомбе. В то же время в авиакомпании сообщили РБК, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения пассажирского самолета в небо поднялся истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29. В итоге с рейса были сняты, а позднее арестованы бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его знакомая россиянка Софья Сапега.

8 декабря прошлого года газета The New York Times со ссылкой на источники и представителя польской службы безопасности Станислава Зарина сообщила, что диспетчер, бежавший прошлым летом в Польшу, рассказал о подробностях инцидента с самолетом Ryanair. По словам собеседников издания, он заявил, что угроза взрыва на борту лайнера была заведомо ложной, а экстренная посадка — операцией по поимке Протасевича, организованной белорусской спецслужбой. По словам представителей европейских спецслужб, речь идет о диспетчере Олеге Галегове, который покинул Белоруссию в июле.

На следующий день Польша опубликовала запись переговоров диспетчера минского аэропорта и пилота лайнера Ryanair. На ней слышно, что диспетчер и пилот общаются по-английски, однако во время переговоров сотрудника минского аэропорта по-русски консультирует постороннее лицо. В Варшаве заявляли, что им мог быть агент КГБ.