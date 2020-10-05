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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Сети появились кадры последствий обстрела ГЭС в Азербайджане

На опубликованных кадрах видны упавшая неразорвавшаяся ракета, воронка от снаряда и поврежденное здание. Азербайджан обвинил в атаке Армению, однако в Минобороны последней заявление Баку назвали «очередной ложью»
Фото:Хикмет Гаджиев в Twitter
Фото: Хикмет Гаджиев в Twitter

В Сети опубликовали фотографии и видео последствий обстрела азербайджанского города Мингечевир, вблизи которого расположена гидроэлектростанция.

«Ракета упала в непосредственной близости от энергоблока в Мингечевире. Но не взорвалась», — написал в Twitter помощник президента республики Хикмет Гаджиев, поделившийся соответствующими фотографиями.

Видео последствий опубликовал и местный телеканал Real TV. На нем видна воронка от снаряда и поврежденные конструкции одного из зданий, в котором выбило окна и стекла.

Азербайджан обвинил Армению в обстреле города у ГЭС
Политика
Фото:Юрий Каплун / РИА Новости

Противостояние из-за Нагорного Карабаха длится между Ереваном и Баку почти 30 лет. Утром 27 сентября бои между Арменией и Азербайджаном возобновились. Стороны обвинили друг друга в провокациях и ввели военное положение. Армения заявила, что в боях на стороне Азербайджана участвует Турция. Так, по словам премьер-министра Никола Пашиняна, на разных командных пунктах по всему фронту находятся около 150 высокопоставленных турецких военных, которые руководят атаками. Баку и Анкара эти обвинения опровергли.

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Накануне, 4 октября, Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Мингечевир, рядом с которым находится крупнейшая в Закавказье гидроэлектростанция. В Минобороны Армении заявление Баку опровергли, назвав его «очередной ложью». «Никакого огня из Армении в направлении Азербайджана не открывалось. Это еще один результат отчаянных конвульсий азербайджанской стороны», — написала в Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян. Опровергли информацию об атаке города и в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Виктория Полякова
Азербайджан Армения Нагорный Карабах ГЭС
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