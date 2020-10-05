В Сети появились кадры последствий обстрела ГЭС в Азербайджане

На опубликованных кадрах видны упавшая неразорвавшаяся ракета, воронка от снаряда и поврежденное здание. Азербайджан обвинил в атаке Армению, однако в Минобороны последней заявление Баку назвали «очередной ложью»

Фото: Хикмет Гаджиев в Twitter

В Сети опубликовали фотографии и видео последствий обстрела азербайджанского города Мингечевир, вблизи которого расположена гидроэлектростанция.

«Ракета упала в непосредственной близости от энергоблока в Мингечевире. Но не взорвалась», — написал в Twitter помощник президента республики Хикмет Гаджиев, поделившийся соответствующими фотографиями.

Видео последствий опубликовал и местный телеканал Real TV. На нем видна воронка от снаряда и поврежденные конструкции одного из зданий, в котором выбило окна и стекла.