WP раскрыла «засекреченную деталь» встречи Трампа с Лавровым в 2017 году

Президент США Дональд Трамп на встрече в Овальном кабинете в 2017 году с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком заявил, что его не беспокоит вмешательство Москвы в выборы в США, поскольку Вашингтон занимается тем же самым в других странах. Это побудило Белый дом ограничить доступ к этим комментариям Трампа, сообщила газета Washington Post со ссылкой на три источника. знакомых с ситуацией.
По данным собеседников издания, доступ к этой информации был ограничен для всех, за исключением нескольких должностных лиц, обладающих разрешением наивысшего уровня в области безопасности, чтобы не допустить публичного обнародования комментария президента.
Reuters обратился за комментарием в Белый дом, однако тот оперативно не ответил.
Речь идет о встрече, которая состоялась 10 мая 2017 года. Это была первая встреча американского президента с официальными лицами России. На переговорах тогда обсуждались ситуация в Сирии и отношения между Россией и США, сообщал российский МИД. Переговоры Трампа и Лаврова продлились около 40 минут. В Москве тогда назвали встречу шагом к нормализации отношений.