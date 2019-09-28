WP раскрыла «засекреченную деталь» встречи Трампа с Лавровым в 2017 году

По данным издания, Трамп заявил российским официальным лицам, что его не беспокоит вмешательство Москвы в выборы в США. Это насторожило чиновников Белого дома и они решили сделать так, чтобы этот комментарий не стал публичным

Сергей Лавров, Доналльд Трамп и Сергей Кисляк (слева направо) (Фото: Russian Foreign Ministry / AP )

Президент США Дональд Трамп на встрече в Овальном кабинете в 2017 году с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком заявил, что его не беспокоит вмешательство Москвы в выборы в США, поскольку Вашингтон занимается тем же самым в других странах. Это побудило Белый дом ограничить доступ к этим комментариям Трампа, сообщила газета Washington Post со ссылкой на три источника. знакомых с ситуацией.

По данным собеседников издания, доступ к этой информации был ограничен для всех, за исключением нескольких должностных лиц, обладающих разрешением наивысшего уровня в области безопасности, чтобы не допустить публичного обнародования комментария президента.

Reuters обратился за комментарием в Белый дом, однако тот оперативно не ответил.

Речь идет о встрече, которая состоялась 10 мая 2017 года. Это была первая встреча американского президента с официальными лицами России. На переговорах тогда обсуждались ситуация в Сирии и отношения между Россией и США, сообщал российский МИД. Переговоры Трампа и Лаврова продлились около 40 минут. В Москве тогда назвали встречу шагом к нормализации отношений.