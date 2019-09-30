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Политика ,  
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WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского
По данным WSJ, госсекретарь принял участие в разговоре президентов США и Украины, который стал поводом для объявления процедуры импичмента Трампу
Дональд Трамп (слева) и Майк Помпео (справа) (Фото: Susan Walsh / Reuters)

Государственный секретарь США Майк Помпео принял участие в июльском разговоре между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

«Госсекретарь Майк Помпео был среди чиновников администрации [президента США], которые слушали телефонный звонок от 25 июля между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в материале.

Как отмечает издание, ранее об участии Помпео в этом разговоре известно не было. При этом газета не указывает, вел ли Помпео дискуссию с Трампом и Зеленским или же был просто слушателем их переговоров.

О начале процедуры импичмента Трампу 24 сентября объявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Поводом для этого стала публикация WSJ, в которой говорилось, что американский президент в состоявшемся в июле разговоре с Зеленским пытался заставить его начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, до 2019 года входившего в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.

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Позднее неназванный сотрудник американской разведки, узнавший о телефонном разговоре от третьих лиц, сообщил начальству, что Трамп пытался добиться вмешательства другого государства в выборы 2020 года и провести расследование в отношении одного из своих политических соперников. Как сообщил глава комитета по разведке Адам Шифф, жалоба поступила из аппарата директора Национальной разведки и предоставляет конгрессу важную «информацию о серьезных правонарушениях».

Джо Байден на фоне этой публикации призвал Трампа опубликовать расшифровку переговоров с Зеленским. Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского 25 сентября. Из нее, в частности, стало известно, что Зеленский в ответ на просьбу Трампа пообещал, что вопросом расследования в отношении сына бывшего вице-президента США займется новый генпрокурор Украины, который «будет на 100% его человеком».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Майк Помпео, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, переговоры
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