WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского

WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского

По данным WSJ, госсекретарь принял участие в разговоре президентов США и Украины, который стал поводом для объявления процедуры импичмента Трампу

Дональд Трамп (слева) и Майк Помпео (справа) (Фото: Susan Walsh / Reuters)

Государственный секретарь США Майк Помпео принял участие в июльском разговоре между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

«Госсекретарь Майк Помпео был среди чиновников администрации [президента США], которые слушали телефонный звонок от 25 июля между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в материале.

Как отмечает издание, ранее об участии Помпео в этом разговоре известно не было. При этом газета не указывает, вел ли Помпео дискуссию с Трампом и Зеленским или же был просто слушателем их переговоров.

О начале процедуры импичмента Трампу 24 сентября объявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Поводом для этого стала публикация WSJ, в которой говорилось, что американский президент в состоявшемся в июле разговоре с Зеленским пытался заставить его начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, до 2019 года входившего в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.