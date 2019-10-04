Трамп потребует от конгрессменов проголосовать по импичменту

Белый дом в официальном возражении к спикеру палаты представителей укажет, что процедуру импичмента нельзя начать без голосования. Пелоси утверждает, что Конституция и правила не предусматривают обязательного голосования

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Белый дом готовит письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси с возражением против начала процедуры импичмента без официального голосования, передает Associated Press.

Трамп признал, что демократы имеют достаточно голосов в палате представителей для поддержки импичмента, но не в сенате, который должен утвердить обвинения. При этом он считает, что процедура будет иметь политические последствия для Демпартии. «Я действительно верю, что они заплатят огромную цену на выборах», — отметил он.

Как уточняет CNN, он также заявил, что члены палаты представителей могут легко проголосовать за его импичмент, даже несмотря на то, что многие из них не верят, что должны сделать это».

Ранее о намерении Белого дома отправить письмо со ссылкой на источники сообщил портал Axios. Администрация Трампа считает, что она может игнорировать любые требования конгрессменов (например, дать показания), пока по вопросу импичмента не состоится формальное голосование, писало издание.