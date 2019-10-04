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Политика ,  
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Трамп потребует от конгрессменов проголосовать по импичменту
Белый дом в официальном возражении к спикеру палаты представителей укажет, что процедуру импичмента нельзя начать без голосования. Пелоси утверждает, что Конституция и правила не предусматривают обязательного голосования
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Белый дом готовит письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси с возражением против начала процедуры импичмента без официального голосования, передает Associated Press.

Трамп признал, что демократы имеют достаточно голосов в палате представителей для поддержки импичмента, но не в сенате, который должен утвердить обвинения. При этом он считает, что процедура будет иметь политические последствия для Демпартии. «Я действительно верю, что они заплатят огромную цену на выборах», — отметил он.

Как уточняет CNN, он также заявил, что члены палаты представителей могут легко проголосовать за его импичмент, даже несмотря на то, что многие из них не верят, что должны сделать это».

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Ранее о намерении Белого дома отправить письмо со ссылкой на источники сообщил портал Axios. Администрация Трампа считает, что она может игнорировать любые требования конгрессменов (например, дать показания), пока по вопросу импичмента не состоится формальное голосование, писало издание.

При этом спикер нижней палаты демократ Нэнси Пелоси настаивает, что, согласно Конституции США, внутренним правилам палаты представителей и прецедентам, необязательно проводить голосование во всей нижней палате. Пресс-секретарь Пелоси Эшли Этьен добавила, что «на протяжении нескольких десятилетий процедуры импичмента часто проводились без голосования».

Спикер палаты представителей заявила о начале процедуры импичмента Трампа после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В нем президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings. Трамп утверждает, что Байден-старший, который является его вероятным соперником на выборах 2020 года, способствовал увольнению экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, начавшего расследование против Burisma. 

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, импичмент, голосование
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