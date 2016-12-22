В Закарпатье подожгли офис Общества венгерской культуры

На Украине в Ужгороде подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС). Об этом сообщается на сайте Нацполиции по Закарпатской области.

Информация о возгорании в офисе организации, расположенном на Православной набережной, поступила в полицию в 3:00 по местному времени (4:00 мск). Пострадавших в результате пожара нет. Устанавливается сумма нанесенного ущерба.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, причинившее имущественный ущерб в особо крупном размере).

По данным издания Mukachevo.net, которое ссылается на источники в правоохранительных органах, выгорело около 25 кв. м помещения. Перед пожаром у здания КМКС произошел взрыв. Предположительно, в окно здания был брошен «коктейль Молотова».

В связи с поджогами КМКС в Ужгороде МИД Венгрии вызвало посла Украины в Венгрии Любовь Непоп, говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.

Это не первый поджог офиса КМКС. Так, 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания. По словам главы Закарпатской Областной госадминистрации Геннадия Москаля, поджечь здание пытались двое граждан Польши, которые являются сторонниками праворадикальной организации.