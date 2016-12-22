Киев запретил ввозить из России учебник по английскому языку

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввозить из России на территорию Украины две книги, в которых обнаружили «пропаганду государства-агрессора». Об этом говорится в сообщении на сайте ​Госкомтелерадио.

Запрет коснулся украинских издательства ​«Арий» и интернет-магазина «Якабу Трейд». Им запретили ввозить учебник Марины Гацкевич «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги», в тексте задания которого упоминается, что Киев был столицей России.

«Эксперты считают эти «исторические ошибки» проявлением пропагандистских манипулятивных технологий государства-агрессора», — говорится в сообщении.

Второй запрещенной книгой стала «Шпионки. 12 женщин, рискнувших всем», в которой обнаружили пропаганду российских силовых структур.

В конце марта Госкомтелерадио запретило ввозить на территорию Украины две книги бывшего премьер-министра страны Николая Азарова. В их число вошли «Украина на перепутье. Записки премьер-министра» и «Уроки Майдана. Украина после переворота». По мнению комитета, содержание его книг направлено на «ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия и совершения террористических актов».

В мае Госкомитет предложил ввести санкции против 35 российских издательств за то, что они выпускают книги с «антиукраинским содержанием». По мнению его членов, они «угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны». В июле комитет решил расширить санкции против «антиукраинских» издательств.