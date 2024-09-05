Столтенберг заявил о праве Украины выбирать методы «ведения войны»

Только Украина может принять «трудные, но необходимые решения», касающиеся ее права на самооборону, включая применение дальнобойных ракет, заявил Столтенберг. В Кремле предупреждали о рисках эскалации

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Украинская армия «добилась многого» в ходе наступления в Курской области, но следующие решения, включая использование дальнобойных ракет, должна принимать сама Украина, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters

«Только Украина может принять трудные, но необходимые решения, например, где разместить свои силы и какой метод ведения войны уместен в определенной ситуации», — сказал он.

Говоря о праве Украины на самооборону, он поблагодарил страны НАТО за то, что они предоставили ВСУ такую возможность. «А те, кто еще сохранил ограничения, смягчили их, чтобы Украина могла себя защитить», — добавил Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Западные союзники долгое время запрещали использовать поставляемое ими оружие для ударов по целям на территории России (за исключением Крыма и новых регионов). Однако в конце весны США, Великобритания и Франция смягчили запрет, разрешив ВСУ наносить удары по российским целям, расположенным около границы.

Летом Киев, на фоне проводимой ВСУ операции в Курской области, усилил призывы к союзникам разрешить использовать западное дальнобойное оружие. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров 31 августа сообщил, что Украина передала США список целей в России, а просьба о снятии ограничений на использование американского оружия находится на рассмотрении. Однако, как писала Politico, власти США полагают, что одобрение запроса Киева не будет иметь стратегического значения для хода конфликта, поскольку Россия «сделала недосягаемыми» наиболее важные цели, в том числе места базирования авиации.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле называли «опасной» позицию о снятии запрета на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России.