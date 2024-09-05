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ВЭФ-2024 ,  
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Кремль предрек Киеву разборки со «снежным комом нелегитимности власти»

Песков: Украине придется разбираться со снежным комом нелегитимности власти
Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
Военная операция на Украине
Киеву в будущем придется разбираться со «снежным комом нелегитимности власти», выйти из этого будет сложно, так как число юридических несоответствий и противоречий нарастает, считает Песков. Полномочия Зеленского истекли 20 мая
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

В будущем Украине придется разбираться со «снежным комом нелегитимности власти», сейчас число юридических несоответствий и противоречий нарастает, выйти из этого ей будет сложно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«По мере того как нарастает этот снежный ком юридических несоответствий и противоречий, конечно, украинцам будет очень сложно выходить. <...> Со временем Украине придется как-то разбираться с этим снежным комом нелегитимности власти», — сказал пресс-секретарь.

Администрацию украинского президента Владимира Зеленского он назвал де-юре нелегитимной. Однако де-факто она продолжает работу, констатировал Песков.

Москва пока не видит предпосылок для начала переговоров с Киевом, добавил он.

Кремль не счел вопрос легитимности властей Украины помехой переговорам
Политика
Владимир Зеленский

31 марта 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента — согласно Конституции, их проводят в последнее воскресенье марта в год, когда истекают полномочия действующего главы государства. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, однако выборы так и не были назначены.

Власти Украины объяснили отказ от проведения выборов действующим в стране военным положением. Закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

По мнению российского президента, единственной легитимной властью на Украине сейчас являются Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Последний подчеркивал, что в соответствии с Конституцией и другими законами Украины президентом страны остается Зеленский.

В Кремле при этом подчеркивали, что юридические нюансы по поводу легитимности украинских властей не могут быть препятствием для начала серьезных переговоров.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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