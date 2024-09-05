TF1 узнал, что перед задержанием Дуров успел зайти в VIP-зал аэропорта

Основатель Telegram, его помощница и телохранитель расположились в лаунж-зале, предназначенном для VIP-персон во время проверки документов, куда и пришли полицейские, сообщает телеканал

Основатель Telegram Павел Дуров перед задержанием в парижском аэропорту Ле-Бурже успел забрать свой багаж и пройти в VIP-зал, сообщает TF1.

Дуров, его помощница и телохранитель расположились в лаунж-зале, предназначенном для VIP-персон во время проверки документов. Туда пришли полицейские и попросили их подняться наверх. После этого сотрудники полиции сообщили предпринимателю, что он помещен под стражу. «Он не мог в это поверить», — рассказал источник.

Дурова задержали 24 августа. Предпринимателя обвиняют в недостаточной модерации мессенджера Telegram и отказе от сотрудничества со спецслужбами, что, по версии жандармерии, делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.

Telegram обвинения отвергает. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — заявило руководство мессенджера.

После четырех суток ареста Дурова отпустили под залог и запретили покидать территорию Франции.