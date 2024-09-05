TF1 узнал, что перед задержанием Дуров успел зайти в VIP-зал аэропорта
Основатель Telegram Павел Дуров перед задержанием в парижском аэропорту Ле-Бурже успел забрать свой багаж и пройти в VIP-зал, сообщает TF1.
Дуров, его помощница и телохранитель расположились в лаунж-зале, предназначенном для VIP-персон во время проверки документов. Туда пришли полицейские и попросили их подняться наверх. После этого сотрудники полиции сообщили предпринимателю, что он помещен под стражу. «Он не мог в это поверить», — рассказал источник.
Дурова задержали 24 августа. Предпринимателя обвиняют в недостаточной модерации мессенджера Telegram и отказе от сотрудничества со спецслужбами, что, по версии жандармерии, делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.
Telegram обвинения отвергает. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — заявило руководство мессенджера.
После четырех суток ареста Дурова отпустили под залог и запретили покидать территорию Франции.
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