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Задержание Павла Дурова ,  
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Прокуратура Парижа рассказала, как Дуров будет вносить залог

Прокуратура Парижа: Дуров внесет залог €5 млн по частям
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Основателю Telegram назначили залог €5 млн. Его отпустили на время расследования под обязательство не покидать страну и дважды в неделю отмечаться в жандармерии
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Бизнесмен Павел Дуров будет вносить залог в размере €5 млн (около 500 млн руб.) по частям, сообщили «РИА Новости» в парижской прокуратуре.

Ведомство не уточнило, какая часть залога уже внесена. Расследование может продлиться несколько месяцев, затем прокуратура либо решит закрыть дело, либо направить в суд, а в случае необходимости дело могут переквалифицировать, рассказали ТАСС в прокуратуре. 

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Павел Дуров

Дурова задержали 24 августа. Его подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, по версии жандармерии, делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.

Telegram претензии отвергает, называя абсурдом предъявление претензий основателю платформы за злоупотребление ею.

Спустя четыре дня после задержания Дурова отпустили под залог. Он не сможет покинуть Францию и обязан отмечаться в полиции дважды в неделю. Спустя несколько дней его заметили гуляющим по центру Парижа.

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Париж Франция Павел Дуров залог
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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