Прокуратура Парижа рассказала, как Дуров будет вносить залог

Основателю Telegram назначили залог €5 млн. Его отпустили на время расследования под обязательство не покидать страну и дважды в неделю отмечаться в жандармерии

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Бизнесмен Павел Дуров будет вносить залог в размере €5 млн (около 500 млн руб.) по частям, сообщили «РИА Новости» в парижской прокуратуре.

Ведомство не уточнило, какая часть залога уже внесена. Расследование может продлиться несколько месяцев, затем прокуратура либо решит закрыть дело, либо направить в суд, а в случае необходимости дело могут переквалифицировать, рассказали ТАСС в прокуратуре.

Дурова задержали 24 августа. Его подозревают в недостаточной модерации мессенджера Telegram, который он основал в 2013 году. Это и отказ от сотрудничества со спецслужбами, по версии жандармерии, делает его соучастником распространения детской порнографии, мошенничества и других преступлений.

Telegram претензии отвергает, называя абсурдом предъявление претензий основателю платформы за злоупотребление ею.

Спустя четыре дня после задержания Дурова отпустили под залог. Он не сможет покинуть Францию и обязан отмечаться в полиции дважды в неделю. Спустя несколько дней его заметили гуляющим по центру Парижа.