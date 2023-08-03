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Гладков перечислил вооружения, выданные бойцам теробороны

Гладков: бойцы теробороны получили внедорожники, квадрокоптеры и антидроновые ружья
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор не уточнил, какое именно стрелковое оружие получили добровольцы, однако на видео, опубликованном ТАСС, заметно, что на ствольной коробке некоторых из автоматов есть надпись «Сайга-МК»

Каждый из восьми отрядов территориальной самообороны Белгородской области теперь снабжен пятью внедорожниками, цифровыми автомобильными радиостанциями, квадрокоптерами и антидроновыми ружьями, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Накануне стало известно, что бойцам территориальной обороны выдали стрелковое оружие, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Гладков не уточнил, какое именно стрелковое оружие получили добровольцы, однако на видео, опубликованном ТАСС, заметно, что на ствольной коробке некоторых из автоматов есть надпись «Сайга-МК » (это охотничий самозарядный карабин, выполненный на базе винтовки АК-74, оружие выпускается концерном «Калашников»).

«Помимо прочего, сегодня мы передали первые единицы оружия наиболее подготовленным бойцам. Порядок его применения будет определен дополнительно через командира полка, через командиров батальона, через взаимодействие с Министерством обороны, с Росгвардией и Федеральной службой безопасности. Это будем доводить в отдельном порядке», — рассказал губернатор в телеграм-канале.

Вслед за Гладковым о передаче первой партии оружия отрядам добровольной народной дружины сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», — написал он в телеграм-канале. При этом на видеозаписи, которую опубликовал Старовойт, по крайней мере у одного бойца на выданном оружии также есть надпись «Сайга-МК».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя выдачу оружия отрядам территориальной обороны в Белгородской области, заявил, что «это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются».«Все механизмы контроля, конечно же, должны быть очень тщательно реализованы. Нет сомнений, что так оно и есть», — отметил он.

При этом глава рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак весной указывал, что правовой статус отрядов теробороны до конца не урегулирован и «крайне ограничен» — в частности, у них не было права на ношение и применение оружия. Гладков затем сообщал, что власти ищут «законное основание» вооружить добровольцев. В июле он заявил, что вопрос частично решен, региональные власти обсуждают его с Росгвардией, ФСБ и Минобороны.

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