Математика Мифтахова задержали на выходе из колонии после освобождения

Азат Мифтахов (Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»)

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, который закончил отбывать срок за поджог офиса партии «Единая Россия», задержали на выходе из колонии. Об этом рассказала РБК адвокат Светлана Сидоркина.

«Его в Киров везут на следственные действия по уголовному делу по ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса (оправдание терроризма)», — сообщила адвокат.

Сидоркина добавила, что действия защиты в этой ситуации будут «обычными» — «участие в следственных действиях». «Завтра будет стража избираться», — уточнила Сидоркина.

Мифтахова осудили по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) за поджог офиса «Единой России» в Москве в январе 2021 года. По версии следствия, в 2018 году он и два других фигуранта дела — Елена Горбань и Андрей Ейкин — разбили в здании окно и бросили файер, никто не пострадал. Горбань и Ейкин получили условные сроки, Мифтахова приговорили к шести годам колонии общего режима. В апреле 2022 года кассационный суд снизил срок до пяти лет и девяти месяцев.

ТАСС в феврале этого года со ссылкой на источник писал, что часть ранее осужденных по делу «Сети» (признана в России террористической организацией и запрещена) дала показания против Мифтахова. Они заявили, что математик был одним из участников московской ячейки организации.

В середине августа Росфинмониторинг внес Мифтахова в перечень террористов и экстремистов. Позже в ведомстве пояснили RTVI, что против математика возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму, оправдании или пропаганде терроризма (по ч. 1 ст. 205.2 УК). Статья предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Что стало причиной для возбуждения дела, неизвестно.