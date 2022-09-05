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Балицкий заявил о работе энергоблока ЗАЭС на 80% после обстрела

После обстрела ВСУ один из энергоблоков Запорожской АЭС работает на 80%, сообщил глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий. Член совета ВГА Владимир Рогов заявил, что повреждена емкость с водой у блока № 2
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Один из энергоблоков Запорожской АЭС работает на 80% после обстрела со стороны Украины, станция работает в штатном режиме, радиоактивный фон в порядке, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что все «прилеты» пришлись на территорию вблизи станции, однако прямых попаданий не было, также нет жертв в результате инцидента. Балицкий отметил, что силы химической и радиоактивной защиты, находящиеся на АЭС, находятся в полной готовности на случай чрезвычайной ситуации.

По его словам, эксперты Международного агентства по атомной энергии, работающие на станции на данный момент, во время обстрела находились в бомбоубежище.

Член Главного совета областной ВГА Владимир Рогов уточнил, что артиллерийские удары пришлись по спецкорпусу атомной станции, коммуникационному перекрытию возле него и бетонному ограждению. В результате обстрела повреждена емкость с дистиллированной водой вблизи второго энергоблока, добавил он.

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Российские военные взяли ЗАЭС под контроль в конце февраля, однако формально крупнейшая в Европе атомная электростанция до сих пор находится в ведении украинского «Энергоатома». В июле-августе Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах электростанции. Украинские власти и страны G7 призывали российские войска покинуть АЭС. Москва утверждает, что не использует станцию в военных целях, и считает, что создание в этом районе демилитаризованной зоны сделает станцию «еще более уязвимой» для провокаций со стороны Киева.

1 сентября на АЭС прибыла группа экспертов МАГАТЭ. В тот же день российское Минобороны заявило о высадке украинского десанта на побережье Каховского водохранилища недалеко от АЭС, а также об обстрелах территории станции. Двумя днями позднее ведомство сообщило еще об одной попытке ВСУ высадить десант и захватить АЭС.

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Эксперты МАГАТЭ установили, что «физическая целостность объекта не раз нарушалась», и увидели следы обстрелов. 5 сентября специалисты агентства покинули станцию, оставив двух представителей на постоянной основе. Подробный доклад о ситуации на АЭС планируется опубликовать на следующей после визита неделе. 6 сентября пройдет заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на станции.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Запорожская АЭС обстрел энергоблок
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