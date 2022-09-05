Папа римский по совету врача решил отложить визит в Москву и Киев

В июле понтифик заявлял, что хотел бы как можно скорее побывать в обеих столицах, но после поездки в Канаду у него обострился артроз. Папа римский обещает, что продолжит делать все для урегулирования конфликта на Украине

Папа римский Франциск (Фото: Alessandra Tarantino / AP)

Папа римский Франциск в интервью CNN Portugal сообщил, что не сможет в ближайшее время посетить Москву или Киев из-за проблем с коленом, обострившихся после июльского визита в Канаду. Врач советовал ему воздержаться от поездок по меньшей мере до запланированного на 13–15 сентября визита в Казахстан.

В начале июля понтифик заявлял, что хотел бы после поездки в Канаду «как можно скорее» посетить Москву и Киев. «Первое, что нужно сделать, — это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я бы хотел побывать в обеих столицах», — сказал он тогда. В конце месяца глава католиков признался, что из-за колена, вероятно, не сможет путешествовать в том же темпе, что и раньше: из-за артроза папа римский вынужден передвигаться в кресле-коляске. Поездку в Казахстан он назвал спокойной, без особых передвижений, поэтому от нее он решил не отказываться.

Теперь, когда визит на Украину и в Россию пришлось отсрочить, папа Франциск обещает тем не менее делать все возможное, чтобы способствовать завершению конфликта между двумя странами, в том числе оставаться на связи с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. «Что с визитом, сейчас непонятно. Пока не знаю. Я общаюсь с ними. Завтра, например, у меня будет телефонный разговор с президентом Зеленским. Посмотрим», — сказал он.

В свою очередь, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил ТАСС, что Русская православная и Римско-католическая церкви обсуждают возможный приезд папы римского в Россию, но пока договоренности не достигнуты. Легойда отметил, что приезд понтифика в качестве главы государства Ватикан по приглашению российских властей, но без приглашения РПЦ вряд ли возможен.

В Казахстане с 14 по 15 сентября пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором примет участие и глава католической церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет присутствовать на съезде: РПЦ будет представлять официальная делегация.

В марте патриарх и папа римский пообщались по видеосвязи. Они обсудили конфликт на Украине, его гуманитарные аспекты и действия церквей «по преодолению его последствий». В августе понтифик принял на аудиенцию главу отдела внешних связей Московского патриархата, митрополита Волоколамского Антония.

Папа римский должен был встретиться с патриархом Кириллом в июне в Иерусалиме, но Ватикан решил отложить эту встречу, объяснив, что «встреча в это время может привести к большой путанице». В начале августа Всемирный союз староверов сообщил, что понтифик намерен посетить Москву или Санкт-Петербург весной следующего года.