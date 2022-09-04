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Минобороны заявило, что Киев готовил СМИ для освещения захвата ЗАЭС

Минобороны: Киев готовил журналистов для освещения перехода ЗАЭС под контроль Украины
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Киев подготовил представителей СМИ, которые 1 сентября во время попытки захвата Запорожской АЭС должны были объявить о ее переходе под контроль Украины, утверждает Минобороны России.

По данным ведомства, эти журналисты были в составе кортежа, в котором на станцию следовали представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако российские военные пропускали на территорию АЭС только тех, чьи имена были в списке, предоставленном Департаментом охраны и безопасности Секретариата ООН.

«Никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября с.г. кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет», — отметили в Минобороны. Поэтому данных сотрудников СМИ на территорию АЭС не допустили.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее о том, что «независимых» украинских и международных журналистов не пропустили на станцию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он рассказал, что они должны были показать миру «правду», но им не удалось сделать это.

Минобороны отметило, что визит миссии освещали «более 60 представителей СМИ, в том числе из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран». Зеленский заявил, что Москва организовала «массовку своих пропагандистов».

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1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, чтобы провести контроль на станции после участившихся в июле—августе обстрелов. Делегация зафиксировала, что «физическая целостность объекта не раз нарушалась, это происходило несколько раз», специалисты видели повреждения зданий. Часть делегации уже покинула станцию, отъезд еще нескольких специалистов запланирован на ближайшие дни. Однако там останутся два представителя для постоянного присутствия.

В тот же день, по данным Минобороны, украинские военные попытались захватить станцию: они высаживали десант вблизи АЭС, но безуспешно. 2 сентября ведомство сообщило еще об одной такой попытке.

В конце августа Reuters со ссылкой на Южное военное командование Украины сообщал, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны.

Теги
Минобороны Запорожская АЭС Украина журналисты МАГАТЭ
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