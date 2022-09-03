Минобороны России заявило о попытках ВСУ высадить десант и захватить ЗАЭС

Российские военные нанесли удары по украинскому десанту, уничтожены 20 катеров и лодок, сообщили в Минобороны. Ведомство оценило потери украинских сил в 47 человек убитыми и 23 ранеными

Запорожская АЭС в Энергодаре (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Украинские силы в пятницу вечером предприняли новую попытку высадить десант и захватить Запорожскую АЭС, сообщили в Министерстве обороны России. Ведомство утверждает, что российские военные эту попытку сорвали.

По данным Минобороны, украинский десант пытался высадиться около 23:00 2 сентября. «<...> Две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного», — говорится в сводке министерства.

Четыре Су-30 и два Ка-52 нанесли удары по украинскому десанту, уничтожены 20 катеров и лодок, остальные после этого развернулись и уплыли. Как утверждают в Москве, российская артиллерия нанесла удары по местам, где оставшиеся в живых десантники пытались выйти на берег.

Украинские потери Минобороны России оценило в 47 человек убитыми и 23 ранеными.

Запорожская АЭС с февраля находится под контролем российских войск, но формально продолжает управляться украинской компанией «Энергоатом». Российская сторона неоднократно обвиняла ВСУ в обстрелах станции.

1 сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ее возглавил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Минобороны в день приезда специалистов МАГАТЭ сообщало о высадке украинского десанта на побережье Каховского водохранилища недалеко от АЭС, а также об обстрелах территории станции.

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2 сентября Гросси в ходе пресс-конференции в аэропорту Вены, сразу после прибытия с Украины, сообщил, что специалисты МАГАТЭ зафиксировали следы обстрелов и дырки от них на здании ЗАЭС. Он указал, что украинские сотрудники станции поддерживают ее нормальную работу и пообещал опубликовать доклад МАГАТЭ о ситуации на АЭС на следующей неделе.

По словам Гросси, на ЗАЭС остались шесть специалистов МАГАТЭ, двое из них будут находиться там на постоянной основе.