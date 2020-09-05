Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент отметил, что пока не видел доказательств того, что в организме Алексея Навального обнаружили яд. Однако поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем нет, добавил он

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

«Нет, я у меня нет [поводов]. Я слышал, что Германия дает это как определенные или почти определенные [выводы], но мы еще их не видели», — сказал Трамп. По его словам, власти США получат «много документов» об отравлении «в ближайшие несколько дней».

Также президент отметил, что нормально воспринимает то, что Германии заявила о намерении рассмотреть ограничения в отношении России из-за ситуации с Навальным.

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