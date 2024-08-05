Как бегство премьера Бангладеш скажется на российских проектах в стране При столкновениях с полицией погибли около 300 человек

Шейх Хасина, премьер-министр и лидер правящей в Бангладеш партии, подала в отставку и бежала в Индию. Страна охвачена беспорядками, работа правительства парализована. Подробнее — в материале РБК

Шейх Хасина (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Почему премьер Бангладеш подала в отставку

5 августа премьер-министр Бангладеш, лидер старейшей в стране партии «Авами лиг» («Народная лига») 76-летняя Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну. Эту информацию подтвердил главнокомандующий бангладешской армией Вакер-Уз-Заман; он также сообщил о формировании временного правительства. По информации местных СМИ, Шейх Хасина и ее младшая сестра и политический соратник Шейх Рехана вылетели на военном вертолете в Индию, власти которой гарантировали им безопасность. Далее экс-премьер либо останется в Дели, либо отправится в Лондон — по данным The Hindu, Шейх Хасина запросила убежище в Великобритании.

Бангладеш — государство в Южной Азии со столицей Дакка. Граничит в основном с Индией, есть небольшая граница с Мьянмой на юго-востоке; с юга омывается Бенгальским заливом. Площадь — 147,5 тыс. кв. км, население — 174,7 млн человек; одна из самых густонаселенных стран мира. В 1971 году в результате войны получила независимость от Великобритании. Борьбу за независимость возглавила «Авами лиг», которая в 1973 году победила на первых всеобщих выборах. Шейх Хасина возглавляет «Авами лиг» с 1981 года; должность премьер-министра занимала с 1996 по 2001 год и с 2009 по 2024 год. В пятый и заключительный раз она вступила в должность в январе 2024 года — после того как на выборах ее партия получила 222 из 298 мест в парламенте; ключевые оппозиционные партии это голосование бойкотировали.

В Бангладеш с начала июля идут массовые протесты. Все началось со студенческих акций в разных городах — молодежь выступила против решения властей вернуть квотирование 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость (эту практику власти отменили в 2018 году, но в июне 2024-го возобновили по решению суда). Протестующие сочли меру дискриминационной. Вскоре митинги переросли в беспорядки — это произошло 15 июля, когда, как уточняет The Associated Press, активисты студенческого крыла правящей партии напали на демонстрантов. Погибли порядка 200 протестующих, более 9 тыс. человек были арестованы.

21 июля Верховный суд республики постановил сократить трудовую квоту для семей ветеранов до 5%. 30 июля власти объявили днем национального траура по погибшим.

Тем не менее 2 августа организация «Студенты против дискриминации» возобновила активные антиправительственные демонстрации — их участники требовали наказать виновных в гибели людей во время июльских акций, освободить арестованных, открыть студенческие кампусы и восстановить работу интернета, который был блокирован властями. Студенческие демонстрации начались в городе Хабигандж в 150 км от Дакки и снова обернулись столкновениями с полицией; офис «Авами лиг» был подожжен. 4 августа столкновения затронули Дакку и другие города, к утру 5 августа общее число погибших достигло 300 человек.

В этот же день протестующие начали штурмовать резиденцию премьер-министра в столице — дворец Ганабхабан, разгромили резиденцию главы МВД, подожгли столичный офис «Авами лиг» и захватили здание парламента.

Руководство страны во главе с Шейх Хасиной изначально утверждало, что студенты не были настроены агрессивно, — оно обвиняло в беспорядках исламистскую партию «Джамаат-и ислами Бангладеш» и главное оппозиционное движение — правоцентристскую «Националистическую партию Бангладеш». После того как насилие возобновилось, теперь уже экс-премьер заявила, что его совершают «не студенты, а террористы, которые хотят дестабилизировать страну».

Как смена власти скажется на сотрудничестве с Москвой

Бангладеш — второй по значимости после Индии партнер России в Южной Азии. По данным российских властей, в последние годы товарооборот между двумя странами превышает $2 млрд (в 2021 году он чуть не достиг $3 млрд). После небольшого снижения в 2022 году, по итогам 2023 года этот показатель вырос на 16,5% и достиг $2,7 млрд, сообщил посол России в Бангладеш Александр Мантыцкий.

Ключевой совместный проект — строительство первой в Бангладеш атомной электростанции «Руппур», состоящей из двух энергоблоков; соглашение на этот счет правительства двух стран подписали в 2011 году, строить первый энергоблок начали в 2017 году. Представитель Кремля Дмитрий Песков в октябре 2023 года сообщил, что его физический пуск запланирован на сентябрь 2024 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на корпорацию «Росатом», безопасности сотрудников и самой АЭС «ничего не угрожает». «На площадке все работы идут по графику. Происходящие события не оказывают влияния на ход стройки», — заверили в «Росатоме».

Во время прошлогоднего визита в Дакку глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что «Газпром» участвовал в бурении более 20 скважин в республике «и готов продолжать эту работу». «Профильные ведомства обсуждают практические аспекты налаживания регулярных масштабных поставок в Бангладеш сжиженного природного газа и нефти. Осуществляются поставки пшеницы и удобрений», — сказал тогда министр. По его словам, Москва была бы также заинтересована в том, чтобы участвовать в бангладешском проекте по созданию системы дистанционного зондирования Земли.

Текущая политическая нестабильность, скорее всего, не скажется на российско-бангладешских контрактах, считает сотрудник центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Мария Савищева. «Так или иначе, кто бы ни находился у власти в Бангладеш, он будет заинтересован в реализации всех ключевых проектов — в том числе АЭС «Руппур», который к концу этого года должен подходить к своему завершению, — отметила в беседе с РБК эксперт. — Единственное — это сроки реализации. Но тут зависит и от российских ведомств и организаций — насколько быстро тот же «Росатом» найдет общий язык с новым руководством Бангладеш».

Республика сейчас переходит под контроль военных, которые первым делом займутся стабилизацией ситуации и формированием временного правительства, отметила Савищева. «Проблема в том, что правящая партия «Авами лиг», которая традиционно стояла на пророссийских позициях, сейчас себя дискредитировала в глазах значительной части своего электората. Поэтому, возможно, симпатии бангладешцев переметнутся к оппозиционной «Националистической партии Бангладеш», которая традиционно стоит на прозападных позициях, — пояснила эксперт. — Но у нас основные контракты направлены на улучшение благосостояния основной части населения, что будет выгодно любой политической силе, которая придет к власти».