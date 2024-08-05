Сын экс-премьера Бангладеш заявил, что его мать «разочарована»

Шейх Хасина (Фото: Oli Scarff / Getty Images)

Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина разочарована тем, что протестующие выступают против нее, заявил ее сын и советник Саджиб Вазед в интервью Би-би-си.

По его словам, Хасина не вернется на политическую арену, так как она «очень разочарована тем, что после всей ее тяжелой работы меньшинство восстало против нее». Вазед считает, что его мать перевернула Бангладеш «с ног на голову», подняла экономику страны и превратила государство в одного из «азиатских тигров».

76-летняя Шейх Хасина, которая была у власти в Бангладеш с 2009 года, 5 августа ушла отставку и улетела в Индию. Газета The Hindu со ссылкой на источники сообщила, что она попросила убежища в Великобритании.

По словам Вазеда, Хасина задумалась о том, чтобы покинуть пост премьера, накануне, 4 августа. Он заявил, что его мать покинула страну в целях собственной безопасности после того, как на этом настояла ее семья.

Вазед также отверг обвинения в том, что правительство Бангладеш применяло жесткие меры по отношению к протестующими. «Только вчера у вас были забиты до смерти 13 полицейских. Итак, чего вы ожидаете от полиции, когда толпа избивает людей до смерти?» — сказал он.

Протесты в Бангладеш продолжаются с конца июня, их участники требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 году. Противники системы называют ее дискриминационной и приносящей пользу сторонникам Хасины, чья партия «Авами Лиг» возглавляла движение за независимость.

Местная газета Prothomalo писала, что с утра 5 августа между протестующими и силовиками идут активные столкновения, правоохранители применяют резиновые пули и снаряды со слезоточивым газом. Местные СМИ также сообщили, что демонстранты ворвались на территорию резиденции премьера и напали на дом министра внутренних дел Бангладеш. По данным NDTV, в ходе протестов погибли более 300 человек, среди них как демонстранты, так и полицейские.

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Главком армии Бангладеш генерал Вакар-уз-Заман после отставки премьера объявил, что в стране будет сформировано временное правительство.