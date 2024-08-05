 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Экс-глава Google и генерал увидели неготовность США к войнам будущего

Генерал Милли и экс-глава Google Шмидт: США не готовы к войнам будущего
США не готовы к войнам будущего, так как техника не оснащена необходимым для защиты от беспилотников, а военные не приняли ИИ. Стране нужно реформировать армию, считают авторы. У России нет причин воевать с НАТО, отмечали в Москве
Фото: Ezra Acayan / Getty Images
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Соединенные Штаты сейчас не готовы к войнам будущего, написали бывший глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и экс-глава Google Эрик Шмидт в статье для журнала Foreign Affairs.

По мнению авторов статьи, в конфликте на Украине то, что считалось технологиями будущего, быстро становится современностью. В пример они привели дроны и системы искусственного интеллекта. Новые технологии применяются и в конфликтах в других точках мира, например в Судане и Мьянме, Ливии, Нагорном Карабахе и на Ближнем Востоке, отмечают они.

Страны стремятся создать все более передовые технологии, чтобы противостоять противнику, продолжили Милли и Шмидт. «Война всегда подстегивала инновации. Но сегодняшние сдвиги необычайно быстры, и они будут иметь гораздо больший эффект. Будущие войны больше не будут зависеть от того, кто может собрать больше людей или выставить лучшие самолеты, корабли и танки. Вместо этого в них будут доминировать все более автономные системы вооружения и мощные алгоритмы», — пишут они.

Соединенные Штаты, по мнению авторов, на сегодняшний день не готовы к такому будущему.

Медведев призвал готовиться к будущим сражениям для защиты Отечества
Политика
Фото:Global Look Press

«[Американские] самолеты, корабли и танки не оснащены [необходимым] для защиты от натиска беспилотников. Военные еще не восприняли искусственный интеллект. У Пентагона нет достаточного количества инициатив, направленных на исправление этих ошибок, и его текущие усилия продвигаются слишком медленно», — пишут авторы статьи.

Если Соединенные Штаты хотят оставаться ведущей мировой державой, им придется быстро сменить курс, считают Милли и Шмидт.

«Стране необходимо реформировать структуру своих вооруженных сил. Американским военным необходимо реформировать тактику и развитие лидерства. Им необходимы новые способы закупки оборудования. Им необходимо закупать новые типы снаряжения. И им необходимо лучше обучать солдат управлению беспилотниками и использованию искусственного интеллекта», — считают генерал и экс-глава Google.

В январе 2024 года экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес описал сценарий потенциального конфликта России с НАТО, который может развернуться до 2044 года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет причин воевать с НАТО.

«Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — сказал он.

Премьер-министр Бангладеш на фоне протестов подала в отставку

Число заявок на семейную ипотеку упало после перезапуска программы

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану

Силовики задержали директора парка «Патриот»

Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета

Причины резкого падения криптовалют

Основные способы мошенничества при купле-продаже квартир. Как уберечься

Продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 42%

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
будущее США новые технологии вооруженный конфликт
Материалы по теме
110 лет назад Россия вступила в Первую мировую войну. Как это было
Общество
Медведев призвал готовиться к будущим сражениям для защиты Отечества
Политика
Китай обвинил США в развязывании войн под ширмой демократии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 93,04 (+0,21) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 84,95 (-0,76) Инвестиции, 17:54
Антонов заявил о дискуссиях о поставке оружия недружественным США странамПолитика, 18:42
В июле почти в половине из крупных городов снизились цены на жильеНедвижимость, 18:36
Винер отреагировала на заявление о кампании США против российского спортаСпорт, 18:34
Сын экс-премьера Бангладеш заявил, что его мать «разочарована»Политика, 18:33
Глава МЧС Крыма подал в отставку после разговора с АксеновымПолитика, 18:13
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 18:12
Захарова заявила о сенсационных деталях в деле о покушении на ТрампаПолитика, 18:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Жителей Курской области предупредили о ракетной опасностиПолитика, 18:05
Единственная в 2024 году 400-балльница по ЕГЭ выбрала БауманкуОбщество, 18:05
Официальный курс доллара США упал ниже ₽85 впервые с конца июняИнвестиции, 17:52
При атаке дрона на автобус в Белгородской области погиб мужчинаПолитика, 17:50
Экс-глава Google и генерал увидели неготовность США к войнам будущегоПолитика, 17:42
Следствие проверит дела директора парка «Патриот» за последние три годаОбщество, 17:39
Байлз осталась без золота в двух видах. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 17:33