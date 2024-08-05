Экс-глава Google и генерал увидели неготовность США к войнам будущего

США не готовы к войнам будущего, так как техника не оснащена необходимым для защиты от беспилотников, а военные не приняли ИИ. Стране нужно реформировать армию, считают авторы. У России нет причин воевать с НАТО, отмечали в Москве

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Соединенные Штаты сейчас не готовы к войнам будущего, написали бывший глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и экс-глава Google Эрик Шмидт в статье для журнала Foreign Affairs.

По мнению авторов статьи, в конфликте на Украине то, что считалось технологиями будущего, быстро становится современностью. В пример они привели дроны и системы искусственного интеллекта. Новые технологии применяются и в конфликтах в других точках мира, например в Судане и Мьянме, Ливии, Нагорном Карабахе и на Ближнем Востоке, отмечают они.

Страны стремятся создать все более передовые технологии, чтобы противостоять противнику, продолжили Милли и Шмидт. «Война всегда подстегивала инновации. Но сегодняшние сдвиги необычайно быстры, и они будут иметь гораздо больший эффект. Будущие войны больше не будут зависеть от того, кто может собрать больше людей или выставить лучшие самолеты, корабли и танки. Вместо этого в них будут доминировать все более автономные системы вооружения и мощные алгоритмы», — пишут они.

Соединенные Штаты, по мнению авторов, на сегодняшний день не готовы к такому будущему.

«[Американские] самолеты, корабли и танки не оснащены [необходимым] для защиты от натиска беспилотников. Военные еще не восприняли искусственный интеллект. У Пентагона нет достаточного количества инициатив, направленных на исправление этих ошибок, и его текущие усилия продвигаются слишком медленно», — пишут авторы статьи.

Если Соединенные Штаты хотят оставаться ведущей мировой державой, им придется быстро сменить курс, считают Милли и Шмидт.

«Стране необходимо реформировать структуру своих вооруженных сил. Американским военным необходимо реформировать тактику и развитие лидерства. Им необходимы новые способы закупки оборудования. Им необходимо закупать новые типы снаряжения. И им необходимо лучше обучать солдат управлению беспилотниками и использованию искусственного интеллекта», — считают генерал и экс-глава Google.

В январе 2024 года экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес описал сценарий потенциального конфликта России с НАТО, который может развернуться до 2044 года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет причин воевать с НАТО.

«Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — сказал он.