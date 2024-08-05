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Обмен заключенными ,  
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NYT узнала, как обмененные супруги из России скрывались и вели арт-бизнес

NYT: обмененные супруги Дульцевы в Словении для прикрытия вели арт-бизнес
Сюжет
Обмен заключенными
Дульцева в Словении владела галереей, которая почти не приносила прибыли, а ее муж — тоже низкоприбыльной ИТ-фирмой. Дети пары ходили в школу с платой $10 тыс. в год. Они жили отчужденно, соседи почти ничего не знали о них
Артем и Анна Дульцевы с детьми
Артем и Анна Дульцевы с детьми (Фото: Михаил Воскресенский / ТАСС)

Супруги Анна и Артем Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж в пользу России и возвращенные в страну в ходе масштабного обмена с Западом 1 августа, жили в республике под именами аргентинцев и занимались арт-бизнесом для прикрытия, пишет The New York Times (NYT).

Дульцева жила под именем Мария Роза Майер Муньос, ее муж — Людвиг Гиш. Они въехали в Словению в 2017-м, но активизировались как разведчики после начала военной операции на Украине. Анна была предпринимателем в арт-сфере, ее муж — в ИТ.

Художественная галерея Дульцевой называлась «5’14». Согласно финансовым отчетам, в 2019-м галерея имела убыток почти в €11 тыс., в 2020-м — прибыль менее €500, в 2021-м — чуть более €3 тыс. Позже отчеты не подавались. Словенский галерист Тевз Логар отметил, что подобные результаты должны были вызвать подозрение, но искусство в Словении — это «безопасная» сфера, так как в ней нет контроля. По его словам, большая часть работ, которые Дульцева выставила на продажу, «являются произведениями искусства, которые вы заказываете в Китае».

Артем Дульцев был главой высокотехнологичного стартапа DSM&IT, который сообщал о прибыли в несколько тысяч евро в год. При этом дети пары — 12-летняя девочка и 9-летний мальчик — учились в Международной британской школе, где плата составляла более $10 тыс. в год с человека. Они прибыли в Россию вместе с родителями — и президент Владимир Путин приветствовал их по-испански, поскольку дети только в самолете узнали, что являются россиянами, по-русски они не говорят.

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Майда Квас, 93-летняя соседка Дульцевых, рассказала, что супруги ни с кем не здоровались и жили отчужденно, соседи в основном игнорировали их (так как семья никому не мешала), иногда сплетничая, чем они занимаются. Квас сказала, что считала их венесуэльцами.

По данным The Wall Street Journal, Дульцева рассказывала знакомым, что уехала из Аргентины после того, как в Буэнос-Айресе ее ограбила вооруженная банда.

Супругов задержали в 2022 году во время рейда спецслужб в их доме в пригороде Любляны Црнуце. Информация о паре поступила из Великобритании — страну Дульцева посещала несколько раз по делам галереи. Она даже организовала две художественные выставки в Эдинбурге. Дети на время задержания родителей были в приемной семье.

31 июля окружным судом в Любляне Дульцевы были приговорены к одному году и семи месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Супруги признали вину. Суд учел, что осужденные уже отбыли назначенный им срок наказания в предварительном заключении, постановил выслать их из Словении и запретить им въезд в страну на пять лет. 

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
обмен заключенными Словения шпионаж
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