Песков пояснил, почему Путин по-испански поздоровался с детьми Дульцевых

Владимир Путин и семья Дульцевых (Фото: Михаил Воскресенский / ТАСС)

Президент Владимир Путин поздоровался с детьми разведчиков Дульцевых, которых вернули в Россию по обмену, потому что они не знают русский язык и думают, что они аргентинцы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Дети нелегалов-разведчиков узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. Вы видели, когда дети спустились по трапу — они по-русски не говорят, их как раз [президент Владимир] Путин поприветствовал по-испански — buenas noches», — пояснил Песков. По-испански это означает «добрый вечер».

По его словам, дети вообще не знали, кто приехал их встречать и кто такой Путин. «Вот так работают, собственно, нелегалы, идут на такие жертвы ради своей работы, ради преданности своему делу», — отметил Песков.

Беспрецедентный обмен между Россией и Западом произошел 1 августа в Анкаре. В него вошли 26 человек, 24 из которых находились в тюрьмах семи разных стран — России, Белоруссии, США, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Десять человек, в том числе двое детей, были переданы в Россию, 12 — в Германию и четверо — в США.

Путин лично вышел встречать вернувшихся россиян в аэропорту Внуково.

Супруги Артем и Анна Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 года. Там они жили под именами Людвига Гиша и Марии Майер, они представлялись супружеской парой из Аргентины. Дульцева управляла арт-галереей, а ее супруг занимался бизнесом в сфере IT. Во время обмена Словения передала и их несовершеннолетних детей — сына и дочь.