Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о шоке при встрече с Путиным

Роман Селезнев, который пробыл в американской тюрьме десять лет и вернулся в Россию в рамках обмена заключенными, рассказал в интервью «Известиям», что был в шоке и чуть не упал в обморок, когда президент Владимир Путин встретил его в аэропорту.

«Когда прилетели, Владимир Владимирович лично пожал мне руку. Я чуть в обморок не упал. Нам же ничего не сказали, кто нас встречает, что происходит. <...> Я выхожу и так, пошатываясь, вижу: красную дорожку, национальную гвардию и нашего президента, который стоит и нас встречает. Я был в шоке», — поделился впечатлениями Селезнев.

Он не уточнил, о чем разговаривал с президентом при входе в аэропорт, но отметил, что «ничего секретного».

Селезнев также назвал Путина «человеком с большой буквы», который «знает всех своих, кто в беду попал». «Разговаривая с ним, я ощутил просто человеческие эмоции. Когда по телевизору его видишь — это одно, а когда он с тобой вживую разговаривает, ты понимаешь, что он заботится обо всех», — добавил он.

Селезнев — сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. Американские спецслужбы задержали его на Мальдивах в 2014 году, а в 2017 году приговорили к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество, в том числе за кражу данных кредитных карт и организацию онлайн-махинаций. Власти США оценили ущерб от действий Селезнева в $170 млн.

Он вернулся в Россию 1 августа текущего года в рамках масштабного обмена заключенными со странами Запада. В сделке приняли участие 26 человек. В результате в Россию вернулись десять человек, в Германию уехали 13, в США — трое.