В Европарламенте предложили исключить Венгрию из Шенгенской зоны
Депутаты Европарламента направили в Еврокомиссию письмо с требованием принять меры в отношении Венгрии из-за смягчения ею некоторых визовых правил для россиян и белорусов, пишет Politico.
«Если венгерское правительство отказывается менять свою политику, комиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры по защите европейских граждан, включая новый контроль на венгерских границах, если это необходимо», — говорится в письме.
Среди других предлагаемых мер — отказ других стран ЕС от признания венгерских виз.
По данным Politico, к вечеру 4 августа под письмом, инициированным представителями Чехии и Литвы, оставили подписи около 70 депутатов из 720.
В июле Венгрия расширила список стран, чьи граждане могут получить рабочие визы по ускоренной процедуре без проверок безопасности, включив туда Россию и Белоруссию. Еще весной венгерские власти объявили об ожидании 65 тыс. иностранных рабочих, которые вправе привезти с собой семьи и подать через три года заявление о получении постоянного вида на жительство (ВНЖ).
В ЕК после этого напомнили, что «Россия — это угроза безопасности ЕС, поэтому союз и его члены должны принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность Евросоюза и шенгенского пространства».
Отношения Брюсселя и Будапешта, который председательствует в Совете ЕС, в последнее время напряжены и по другим вопросам: ЕС критиковал премьер-министра страны Виктора Орбана за поездки на Украину, в Россию и Китай; Венгрия пытается добиться от ЕС помощи с решением Украины запретить транзит нефти ЛУКОЙЛа по своей территории в Европу, но не находит поддержки.
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