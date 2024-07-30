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Война санкций ,  
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ЕК потребовала от Венгрии объяснить упрощение въезда для россиян

В ЕК потребовали от Венгрии объяснить упрощение въезда для россиян и белорусов
Сюжет
Война санкций
Венгрия позволила гражданам России не проходить проверки безопасности, что вызвало возмущение в ЕС. Глава крупнейшей партии Европарламента увидел в этом угрозу безопасности для Европы. В ЕК потребовали у Венгрии разъяснений
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК) запросила разъяснения у Венгрии по поводу смягчения визовых требований для граждан России и Белоруссии, чтобы проверить это решение на предмет соответствия нормам ЕС, заявила на брифинге для журналистов представитель ЕК Анита Хиппер, отвечающая за миграцию и внутреннюю безопасность в объединении.

«Еврокомиссия находится в контакте с властями Венгрии по этому вопросу, чтобы прояснить масштабы этой схемы, и не нарушает ли она наши правила. Согласно нашей политике, Россия — это угроза безопасности ЕС, поэтому союз и его члены должны принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность Евросоюза и Шенгенского пространства», — сказала она (цитата по ТАСС).

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В июле Венгрия расширила список стран, чьи граждане могут получить рабочие визы по ускоренной процедуре без проверок безопасности, включив туда Россию и Белоруссию. Еще весной венгерские власти объявили об ожидании 65 тыс. иностранных рабочих, которые вправе привезти с собой семьи и подать через три года заявление о получении постоянного вида на жительство (ВНЖ).

Законодательство ЕС позволяет правительствам стран-членов самостоятельно регулировать правила легальной миграции и разрешений на работу. При этом граждане не входящих в ЕС государств, получившие разрешения или ВНЖ, как правило, имеют возможность свободно перемещаться по Шенгенской зоне, включающей 27 стран сообщества, а также Норвегию и Швейцарию.

Сегодня The Financial Times (FT) со ссылкой на письмо главы Европейской народной партии Манфреда Вебера главе Евросовета Шарлю Мишелю сообщила, что, по мнению Вебера, решение Венгрии смягчить визовые ограничения для россиян угрожает безопасности Евросоюза. Новые правила могут «создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить множеству россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, создавая серьезную угрозу национальной безопасности», — сказано в письме.

Вебер считает, что передвижение россиян по Шенгенской зоне облегчат «в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС», из-за чего следует «принять самые строгие меры для немедленной защиты целостности Шенгенской зоны» и не допустить, чтобы подобные послабления были приняты в дальнейшем.

Европейская народная партия (European People's Party, EPP) придерживается правоцентристских позиций. Это крупнейшее объединение в Европарламенте (188 из 720 мест). Партия ФИДЕС венгерского премьера Виктора Орбана до 2021 года входила в ЕРР, но была исключена из нее после многолетней критики за экстремистские политические позиции. В июне Орбан анонсировал появление новой правой фракции в Европарламенте, куда помимо ФИДЕС войдут австрийская АПС и чешская АNO.

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Еврокомиссия Визовый режим Венгрия Россия Белоруссия
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Орбан Виктор

политик
31 мая 1963 года
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