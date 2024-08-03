Венгрия сравнила критику ЕС со спором в песочнице о ведерке и лопатке

Украина запретила транзит нефти «ЛУКОЙЛа» через свою территорию в Венгрию и Словакию. Будапешт считает, что Брюссель не видит проблемы в запрете транзита из-за мирной позиции Венгрии, что напоминает спор в песочнице

Петер Сийярто (Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press)

Приостановка транзита российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию координировалась из Брюсселя, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, передает HVG.

По его мнению, руководство ЕС не может смириться с тем, что Венгрия придерживается своей мирной позиции. Министр назвал немыслимой ситуацию, при которой Евросоюз настолько слаб, что не в силах противостоять тому, чтобы страна-кандидат поставила под угрозу энергоснабжение членов объединения. В то же время Венгрия не может заместить поставки из России нефтью из Хорватии, объяснил он, поскольку мощность трубопровода недостаточно велика, цена чрезмерно высока, а власти соседней республики не готовы к заключению долгосрочных контрактов.

Недовольство руководства Евросоюза «мирными миссиями» Венгрии он сравнил со спорами в детском саду, когда дети не могут поделить в песочнице лопатку и ведерко.

В конце июня Украина ограничила транзит нефти «ЛУКОЙЛа» через свою территорию по одной из двух веток нефтепровода «Дружба»,. В то же время поставки «Роснефти» и «Татнефти», также экспортирующих топливо по трубопроводу, продолжились. Это связано с введением Киевом санкций против «ЛУКОЙЛа». Решение повлияло на Венгрию, а также Словакию.

В Будапеште предупреждали, что из-за остановки транзита могут столкнуться с дефицитом топлива. Решение проблемы нужно найти к сентябрю, пока запасы есть, предупреждали венгерские власти. На Украине же заявили, что приостановка транзита нефти «ЛУКОЙЛа» не повлияет на общий объем транзита нефти через страну.

Накануне Сийярто поговорил с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, а затем рассказал, что Будапешт и Брюссель видит ситуацию по-разному. Еврокомиссия считает, что решение Украины не угрожает энергобезопасности обеих стран.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия вмешиваться в эту ситуацию, отметил, что у Москвы вряд ли есть возможность вступить в контакт с Киевом, решение там принималось на политическом уровне.