 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МВД объявило в розыск уральского политолога Федора Крашенинникова

В прошлом Крашенинникова обвиняли в неуважении к власти и клевете на ветерана (того же самого, за клевету на которого получил штраф Навальный). Политолог не живет в России
Федор Крашенинников
Федор Крашенинников (Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС)

МВД объявило в розыск политолога из Екатеринбурга Федора Крашенинникова (признан Минюстом иноагентом), который покинул Россию. Его карточка есть в базе розыска ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в ней.

Крашенинников публикует комментарии и обзоры по политическим событиям, в том числе по ситуации на Украине, на YouTube-канале (36 тыс. подписчиков) и в Telegram (16 тыс.). В этом канале он сообщил, что «не удивлен» объявлением в розыск, но подробностей не знает.

МВД объявило в розыск Олега Кашина
Политика
Олег Кашин (внесён Минюстом России&nbsp;в реестр иноагентов)

В июле 2020-го политолог был задержан по статье о неуважении к власти, он стал первым арестованным за такое нарушение (он был арестован на неделю). Поводом стал пост, в котором он комментировал просьбу президента Владимира Путина к Конституционному суду дать разъяснения по количеству президентских сроков. Защита политолога обращалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на арест, в ней говорилось, что дело является политическим.

В следующем году на Крашенинникова завели уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета) из-за высказываний в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — того же самого, что фигурировал как потерпевший в деле о клевете оппозиционера Алексея Навального, который был приговорен за нее к штрафу в размере 850 тыс. руб.

В том же 2021-м Крашенинников уехал из России. В сентябре 2022-го его внесли в перечень иноагентов.

Американский Минюст подал в суд на TikTok, обвинив ее в незаконном сборе данных детей

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Иран готовит быстрый и жесткий ответ на убийство лидера ХАМАС

Forbes получил свидетельства о рождении трех детей Дурова

Aerosmith отменила прощальный тур из-за болезни Тайлера

ФСБ отчиталась о поездках россиян за границу. Инфографика

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
розыск МВД политолог
Материалы по теме
Сына основателя ChronoPay Врублевского объявили в розыск
Общество
Псковскую журналистку Прокопьеву объявили в розыск
Политика
Журналиста Андрея Захарова объявили в розыск в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Правительство приостановило работу над аукционами «красивых» госномеровАвто, 11:01
Стамбульская фондовая биржа приостановила торги после обвала котировокИнвестиции, 10:49
В Ростове уволили врио начальника СИЗО, где произошел бунтОбщество, 10:48
Курс биткоина упал более чем на 15% на фоне паники на мировых рынкахКрипто, 10:43
Три триатлониста снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за кишечной инфекцииСпорт, 10:43
Конфликт интересов может разрушить компанию: как его предотвратитьPro, 10:38
СВР предупредила о готовящихся США статьях о допинге в российском спортеПолитика, 10:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Тюмени арестовали двух религиозных деятелей из-за оправдания терроризмаОбщество, 10:36
Минобороны показало кадры уничтожения двух танков LeopardПолитика, 10:35
Индекс Мосбиржи снизился до годового минимума после падения бирж в ЯпонииИнвестиции, 10:27
Рекламный ренессанс: как новые тенденции влияют на рекламу в РоссииОтрасли, 10:23
HBO показал кадры самых значимых проектов 2025 годаLife, 10:19
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на жилье в июлеНедвижимость, 10:14
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:10