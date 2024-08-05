МВД объявило в розыск уральского политолога Федора Крашенинникова

В прошлом Крашенинникова обвиняли в неуважении к власти и клевете на ветерана (того же самого, за клевету на которого получил штраф Навальный). Политолог не живет в России

Федор Крашенинников (Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС)

МВД объявило в розыск политолога из Екатеринбурга Федора Крашенинникова (признан Минюстом иноагентом), который покинул Россию. Его карточка есть в базе розыска ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в ней.

Крашенинников публикует комментарии и обзоры по политическим событиям, в том числе по ситуации на Украине, на YouTube-канале (36 тыс. подписчиков) и в Telegram (16 тыс.). В этом канале он сообщил, что «не удивлен» объявлением в розыск, но подробностей не знает.

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В июле 2020-го политолог был задержан по статье о неуважении к власти, он стал первым арестованным за такое нарушение (он был арестован на неделю). Поводом стал пост, в котором он комментировал просьбу президента Владимира Путина к Конституционному суду дать разъяснения по количеству президентских сроков. Защита политолога обращалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на арест, в ней говорилось, что дело является политическим.

В следующем году на Крашенинникова завели уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета) из-за высказываний в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — того же самого, что фигурировал как потерпевший в деле о клевете оппозиционера Алексея Навального, который был приговорен за нее к штрафу в размере 850 тыс. руб.

В том же 2021-м Крашенинников уехал из России. В сентябре 2022-го его внесли в перечень иноагентов.