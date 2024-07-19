МВД объявило в розыск Олега Кашина

Олег Кашин (внесён Минюст России в реестр иноагентов) (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

МВД объявило в розыск журналиста Олега Кашина (Минюст внес его в реестр иноагентов), свидетельствует база ведомства.

В карточке Кашина говорится, что он объявлен в розыск по уголовной статье, ее номер не указывается. О деле против журналиста не сообщалось. Кашина внесли в реестр иноагентов в июне 2022 года.

Кашин проживает за пределами России, ведет канал на YouTube. Ранее он работал в «Комсомольской правде», «Коммерсанте», «Известиях».

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