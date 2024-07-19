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Политика ,  
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МВД объявило в розыск Олега Кашина

Олег Кашин (внесён Минюст России&nbsp;в реестр иноагентов)
Олег Кашин (внесён Минюст России в реестр иноагентов) (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

МВД объявило в розыск журналиста Олега Кашина (Минюст внес его в реестр иноагентов), свидетельствует база ведомства. 

В карточке Кашина говорится, что он объявлен в розыск по уголовной статье, ее номер не указывается. О деле против журналиста не сообщалось.  Кашина внесли в реестр иноагентов в июне 2022 года. 

Кашин проживает за пределами России, ведет канал на YouTube. Ранее он работал в «Комсомольской правде», «Коммерсанте», «Известиях». 

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Олег Кашин розыск журналисты МВД
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