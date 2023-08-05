Спасатели сообщили о повреждении танкера в Керченском проливе из-за ВСУ

В Керченском проливе во время атаки со стороны Вооруженных сил Украины был поврежден танкер, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.

Повреждено машинное отделение судна, экипаж не пострадал и находится в безопасности. К месту ЧП прибыли два буксира. «Сейчас будут разбираться — буксировать или нет, пока стоят на якоре», — сообщил представитель центра.

Ранее агентство написало, что из Новороссийска в район Керченского пролива выдвинулась группа спасателей.

Ночью 5 августа несколько телеграм-каналов со ссылкой на очевидцев сообщили о звуках взрывов в районе Керченского пролива. «Осторожно, новости» написал, что, по предварительным данным, из-за атаки дронов повреждения получил танкер Sig. Brief сообщил, что инцидент произошел на расстоянии 32 миль (более 50 км) от Керченского пролива, танкер в это время стоял на якорной стоянке.

По данным портала Marine Traffic, танкер Sig сейчас находится в порту Кавказ, который расположен в Темрюкском районе Краснодарского края на косе Чушка. В 2019 году судно попало под американские санкции, поскольку, по версии Минфина США, было причастно к поставкам топлива в Сирию.

Власти пока не подтверждали сообщений о повреждении танкера. Советник главы Крыма Олег Крючков написал в своем телеграм-канале, что не можем комментировать ситуацию в Черном море и Керченском проливе. По словам Крючкова, жители Керчи поздно вечером 4 августа слышали громкие звуки, которые не имели отношения к Крымскому мосту. «Атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе — не было», - добавил он. В ночь на 5 августа на мосту перекрыли движение.

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