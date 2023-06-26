Российские Су-27 перехватили британские истребители над Черным морем

В воздух подняли два истребителя Су-27, их экипажи установили, что к госгранице движутся самолет-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Британии. Они развернулись при приближении Су-27, не нарушив границу

Российские истребители Су-27 перехватили британский самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании близ границы с Россией. Об этом сообщило Минобороны в телеграм-канале.

После обнаружения целей в воздух подняли два истребителя Су-27. «При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», — сообщили в ведомстве. После этого, уточнили в Минобороны, российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Самолеты не допустили пересечения иностранными истребителями государственной границы, добавили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что экипажи Су-27 не нарушали международных правил использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Российские власти регулярно сообщают о перехвате иностранных самолетов и дронов у границ государства. Так, в конце мая российское Минобороны отчиталось о перехвате двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем. В воздух подняли истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Самолет «занял установленную зону дежурства в воздухе», и, когда американские бомбардировщики удалились от границы, вернулся на аэродром базирования.

В Пентагоне после этого пояснили, что полет бомбардировщиков проходил в рамках учений. Взаимодействие с ВКС России в американском оборонном ведомстве назвали безопасным и профессиональным.