США приостановили часть программ помощи Нигеру

Вашингтон временно приостанавливает часть программ помощи Нигеру, сообщил Блинкен. Власти США продолжат пересматривать оказание помощи стране в соответствии со своими «политическими целями», добавил он

Правительство США приостанавливает «некоторые программы иностранной помощи, выгодные властям Нигера», сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Его заявление опубликовано на сайте Госдепа.

В публикации подчеркивается, что это временная мера и она не повлияет на оказание всех программ зарубежной помощи Вашингтона в Нигере. США продолжат оказывать гуманитарную и продовольственную помощь. Кроме того, деятельность представителей правительства США в стране также продолжается «там, где это возможно», в том числе дипломатические операции и действия по обеспечению безопасности американских граждан.

«Предоставление американской помощи правительству Нигера зависит от демократического правления и уважения конституционного порядка. Это согласуется с шагами, предпринятыми ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств. — РБК) и Африканским союзом. Правительство США продолжит пересматривать нашу иностранную помощь и сотрудничество по мере развития ситуации на местах в соответствии с нашими политическими целями и правовыми ограничениями», — отметил Блинкен.

В то же время он подчеркнул, что Вашингтон остается приверженным помощи Нигеру и призывает восстановить демократически избранное правительство страны.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Мятежники — президентская гвардия, к ней присоединились командиры армии — объявили об отстранении президента Нигера Мохамеда Базума и его заключении под стражу. Они закрыли границы и ввели в стране комендантский час.

Новым лидером объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани. Евросоюз, ООН, США и Африканский союз осудили действия мятежников. МИД России призвал воздержаться от применения силы и выразил надежду на освобождение лидера Нигера.

Госдеп предписал части сотрудников диппредставительств покинуть страну из-за переворота. Всемирный банк приостановил все операции с Нигером.

Лидеры стран Западной Африки пригрозили ввести войска, если военные не вернут Базума к власти. Соседние Буркина-Фасо и Мали в ответ предупредили, что расценят интервенцию в соседнюю страну как объявление войны.

Пришедшие к власти военные Нигера накануне заявили о денонсации военных соглашений с Парижем, а также отозвали мандаты четырех послов, в том числе во Франции и США. Кроме того, мятежники прекратили экспорт золота и урана во Францию.

Французские власти отказались вывести контингент из страны, отметив, что денонсировать соглашения могут только "законные власти Нигера". Как писал France Info, в Нигере находятся 1,5 тыс. французских и 1 тыс. американских военных.