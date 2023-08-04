Нигерийские мятежники отозвали полномочия у четырех послов страны
Мятежники, захватившие власть в Нигере, лишили полномочий четырех послов страны за рубежом, передает France24.
Полномочия отозваны у дипломатов во Франции, Нигерии, Того и США. Кроме того, мятежники заявили о денонсации соглашений с Францией в области безопасности и обороны.
В эфире национального телевидения военные, пришедшие к власти в результате госпереворота, пообещали немедленный ответ на «агрессию или попытку агрессии» против них со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).
Военный переворот произошел в Нигере в конце июля. Военные свергли президента Мохамеда Базума, их лидер — глава президентской гвардии генерал Абдурахман Чиани — объявил себя новым главой государства. Мятежники закрыли границы и ввели в стране комендантский час.
Евросоюз, ООН, США и Африканский союз осудили действия мятежников. МИД России призвал воздержаться от применения силы и выразил надежду на освобождение президента Нигера.
Лидеры стран Западной Африки пригрозили ввести войска, если военные не вернут Базума к власти. Соседние Буркина-Фасо и Мали в ответ предупредили, что расценят интервенцию в соседнюю страну как объявление войны.