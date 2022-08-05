Reuters узнал о подготовке США пакета военной помощи Украине на $1 млрд

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Администрация президента США Джо Байдена планирует 8 августа объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на три информированных источника.

По данным агентства, в пакет войдут боеприпасы для дальнобойного оружия, бронированный медицинский и иной транспорт. В то же время источники Reuters уточнили, что Байден пока не подписал документ и он еще может претерпеть изменения.

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