Песков назвал Францию недружественной на фоне отсутствия звонков Макрона

Песков: переговоры Путина и Макрона пока не нужны, Франция является недружественной

Если появится такая необходимости, Путин и Макрон «смогут созвониться в любую минуту», но пока это не нужно, заявил Песков. В июле МИД России обвинил Францию в «сливе» содержания переговоров президентов

Дмитрий Песков (Фото: Seth Wenig / AP)

Франция в связи с действиями, которые она предпринимает против России, — недружественная страна, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, с чем связывают в Кремле длительное отсутствие переговоров мкжду президентами России и Франции Владимиром Путиныма и Эмманюэлем Макроном.

«А не созваниваются потому, что пока считают, что не настал момент и в настоящий момент пока это не нужно», — добавил представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).

По словам Пескова, если появится такая необходимость, лидеры «смогут созвониться в любую минуту».

Макрон стал чаще созваниваться с Путиным на фоне напряженности на российско-украинской границе, а затем и после начала спецоперации. Помимо этого переговоры активизировались в преддверии новых президентских выборов во Франции. Они прошли в июне. Макрон переизбрался на второй срок, одержав победу над своей соперницей Марин ле Пен.

В интервью La Depeche президент Франции признался, что «потерял счет» разговорам с Путиным, отметив, что в общей сложности они заняли 100 часов. Последний раз лидеры говорили 28 мая. Тогда в беседе участвовал также канцлер Германии Олаф Шольц.

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Содержание переговоров Путина и Макрона раскрывали либо сами лидеры, либо их пресс-службы. Однако в начале июля российский МИД обвинил Францию в нарушении тайны. Поводом стал документальный фильм «Президент, Европа и война» режиссера Ги Лагаша, который показал телеканал France 2. В нем рассказывается о попытках Макрона снизить напряженность вокруг Украины. Речь идет в том числе о разговоре президента с Путиным 20 февраля, за четыре дня до начала спецоперации. Расшифровку этого разговора опубликовало издание Le Temps.

В российском МИДе публикацию этих данных назвали сливом, обвинив Францию в нарушении дипломатической этики.