Песков назвал Францию недружественной на фоне отсутствия звонков Макрона
Франция в связи с действиями, которые она предпринимает против России, — недружественная страна, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, с чем связывают в Кремле длительное отсутствие переговоров мкжду президентами России и Франции Владимиром Путиныма и Эмманюэлем Макроном.
«А не созваниваются потому, что пока считают, что не настал момент и в настоящий момент пока это не нужно», — добавил представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
По словам Пескова, если появится такая необходимость, лидеры «смогут созвониться в любую минуту».
Макрон стал чаще созваниваться с Путиным на фоне напряженности на российско-украинской границе, а затем и после начала спецоперации. Помимо этого переговоры активизировались в преддверии новых президентских выборов во Франции. Они прошли в июне. Макрон переизбрался на второй срок, одержав победу над своей соперницей Марин ле Пен.
В интервью La Depeche президент Франции признался, что «потерял счет» разговорам с Путиным, отметив, что в общей сложности они заняли 100 часов. Последний раз лидеры говорили 28 мая. Тогда в беседе участвовал также канцлер Германии Олаф Шольц.
Содержание переговоров Путина и Макрона раскрывали либо сами лидеры, либо их пресс-службы. Однако в начале июля российский МИД обвинил Францию в нарушении тайны. Поводом стал документальный фильм «Президент, Европа и война» режиссера Ги Лагаша, который показал телеканал France 2. В нем рассказывается о попытках Макрона снизить напряженность вокруг Украины. Речь идет в том числе о разговоре президента с Путиным 20 февраля, за четыре дня до начала спецоперации. Расшифровку этого разговора опубликовало издание Le Temps.
В российском МИДе публикацию этих данных назвали сливом, обвинив Францию в нарушении дипломатической этики.