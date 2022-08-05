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WP сообщила о разногласиях между Зеленским и властями в регионах

Президент Владимир Зеленский и правительство Украины пытаются отодвинуть мэров украинских городов на задний план, сохранить контроль над миллиардами международной помощи и ослабить потенциальных политических соперников, пишет The Washington Post. Такая политика вызывает трения между центральными и региональными властями.

Несколько мэров украинских городов сказали газете об обеспокоенности тем, что на фоне продолжающейся спецоперации России офис Зеленского отказывается от планов по децентрализации власти и предоставления более широких полномочий региональных и местным органам власти.

Материал дополняется. 

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