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WP сообщила о разногласиях между Зеленским и властями в регионах
Президент Владимир Зеленский и правительство Украины пытаются отодвинуть мэров украинских городов на задний план, сохранить контроль над миллиардами международной помощи и ослабить потенциальных политических соперников, пишет The Washington Post. Такая политика вызывает трения между центральными и региональными властями.
Несколько мэров украинских городов сказали газете об обеспокоенности тем, что на фоне продолжающейся спецоперации России офис Зеленского отказывается от планов по децентрализации власти и предоставления более широких полномочий региональных и местным органам власти.
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