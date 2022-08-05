Киев анонсировал отправку еще трех судов с зерном из украинских портов

Утром 5 августа из Одессы и Черноморска отправятся три судна с более чем 50 тыс. т украинской сельхозпродукции, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещана в России).

«Завтра с пяти до восьми часов утра ожидается выход двух судов из порта Черноморск, а также одного из Одесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения», — написал он.

Совместный координационный центр одобрил выход 5 августа трех судов с зерном из Одессы и Черноморском, передает ТАСС. Они доставят 58 тыс. т зерна.

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