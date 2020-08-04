Тихановская ответила Лукашенко на слова о трех несчастных девочках

Кандидат в президенты Белоруссии в ответ на речь главы государства напомнила, как она с соратницами была вынуждена вступить в кампанию. Лукашенко ранее заявил, что его соперница и ее команда не знают, о чем говорят

Светлана Тихановская (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

Во вторник в ежегодном послании Национальному собранию и народу Александр Лукашенко заявил, что лица объединенной команды оппозиции — кандидат Светлана Тихановская, жена экс-кандидата Валерия Цепкало Вероника и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова — не понимaют, что говорят.

«Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Что вы творите? Нашли трех несчастных девчонок… Они же не понимают, что они читают. Что вы им пишете: выпустим политиков, экономистов, наркоманов и уголовников, проведем честные выборы и будем жить... Они же не понимают, что говорят и что творят», — заявил белорусский президент.

«Я не смотрела полностью его обращение, но эти слова слышала. О каких силах идет речь, сказать не могу, кто там собирается что дестабилизировать... Но о том, что три девчонки, ну не соврал же... Три боевые подруги, три соратницы — так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин», — прокомментировала РБК Светлана Тихановская слова Лукашенко.

Тихановская — зарегистрированный участник выборов, которые пройдут в Белоруссии 9 августа. Она стала кандидатом, так как в кампании не смог принять участие ее муж, блогер Сергей Тихановский. После того как ЦИК не зарегистрировала как участников еще двух оппозиционных политиков Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, их штабы объединились со штабом Тихановской. Сергей Тихановский и Бабарико были задержаны белорусскими силовиками, а Цепкало вместе с детьми покинул республику.