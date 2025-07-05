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Политика ,  
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Медведев в ответ на слова об угрозе России предложил Рютте учить русский

Медведев: русский язык может пригодиться генсеку НАТО в сибирском лагере

Генеральному секретарю НАТО Марку следует выучить русский язык. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.

Так он ответил на слова Рютте, который допустил, что Россия может напасть на территорию альянса.

«Генеральный секретарь Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем — атаку России на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Он может пригодиться в сибирском лагере», — написал Медведев.

Генсек НАТО заявил в интервью The New York Times, что, если лидер Китая Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России Владимиру Путину.

«Если Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он сначала позвонит <...> Владимиру Владимировичу Путину в Москву и скажет ему: «Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты отвлек их в Европе, напав на территорию НАТО», — уверен Рютте.

Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань
Политика
Марк Рютте

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Дмитрий Медведев Марк Рютте НАТО Тайвань Китай
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань
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