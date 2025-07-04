Маск назвал главную задачу анонсированной им новой партии в США

Партия «Америка» должна будет обеспечить решающие голоса в конгрессе по спорным законам, заявил Маск. «Большой и прекрасный билль» Трампа, который он критикует, сенат принял с перевесом в один голос Вэнса

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Главной целью партии «Америка», которая может быть создана после принятия «прекрасного билля» президента США Дональда Трампа, будет обеспечение «воли народа» через прохождение в конгресс и занятие там нескольких мест. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

Маск запустил опрос, посвященный Дню независимости США, который отмечается 4 июля. Он поинтересовался у пользователей, хотят ли они «независимости от двухпартийной (некоторые сказали бы — однопартийной) системы» и стоит ли сформировать в стране новую партию «Америка».

По состоянию на 18:34 мск свои голоса отдали 303,8 тыс. пользователей. Из них 62% высказались за, а 38% — против.

«Одним из способов реализации этого решения» Маск назвал концентрацию на двух-трех местах в сенате и восьми-десяти округах, от которых избираются члены палаты представителей.

«Учитывая малые законодательные возможности, этого было бы достаточно, чтобы стать решающим голосом по спорным законам, гарантируя, что они служат истинной воле народа», — написал бизнесмен.

Маск — богатейший человек в мире (Forbes оценивает его состояние в $405,2 млрд) и один из главных спонсоров кампании действующего президента США Дональда Трампа. В начале лета предприниматель поссорился с главой государства из-за «большого и прекрасного билля» (Big Beautiful Bill, BBB), в котором реализуются ключевые предвыборные обещания республиканца.

Накануне, 3 июля, конгресс США принял этот документ в финальной редакции после длительных дискуссий. Сенат утвердил билль с перевесом всего в один голос (50 против 51) — его отдал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Как председатель сената он имеет право голоса в случае ничьей.

Маск предрек «огромный стратегический вред» США из-за законопроекта. Он пригрозил создать партию «Америка» на следующий день после того, как документ будет принят.

В США есть две основные партии — Демократическая и Республиканская. Также существует несколько десятков различных политических партий, большинство из которых действуют на уровне отдельных штатов. Ни один кандидат от третьей партии не побеждал на президентских выборах с тех пор, как Республиканская партия стала второй крупной партией в 1856 году. После этого кандидаты от третьих партий побеждали хотя бы в одном штате всего пять раз. Демократы и республиканцы также делят между собой все места в конгрессе.

«Большой и прекрасный билль» еще должен подписать Трамп. Маск критиковал документ за «безумные» расходы на реализацию: по его мнению, он уничтожит миллионы рабочих мест в США и поставит страну «на путь долгового рабства». Законопроект «раздает подачки отраслям прошлого, нанося при этом серьезный ущерб отраслям будущего», считает бизнесмен.