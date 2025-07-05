На Тайване сформировали первое подразделение с ракетами HIMARS

У Тайваня уже есть 11 из 29 закупленных в США РСЗО. В мае были проведены первые боевые стрельбы, теперь же в армии появилось подразделение с HIMARS, военные прошли обучение работе с ними в Соединенных Штатах

Фото: Ministry of National Defense of Taiwan handout / Reuters

На Тайване в составе 58-го артиллерийского командования появилось подразделение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, передает Taiwan News.

Армия страны закупила 29 РСЗО, 11 из них были поставлены в прошлом году.

По словам министра обороны Веллингтона Ку, появление этих систем у острова повысит точность оборонительных ракет Тайваня и поможет в поддержании мира.

Вошедшие в состав подразделения военные прошли обучение в США, где получили навыки по сбору ракетных систем, управлению боеприпасами и использованию мобильных пусковых установок.

По словам Ку, военные научились не только использовать системы HIMARS, но и интегрировать их с другими видами оружия в единую командную структуру.

В мае Тайвань провел первые боевые стрельбы из HIMARS на военной базе Цзюпэн в уезде Пиндун в южной части острова. Всего было выпущено 33 ракеты, каждая из 11 пусковых установок сделала по три выстрела.

В том же месяце источник Financial Times в Минобороны Тайваня заявил, что ВВС и ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) усовершенствовались до такой степени, что «могут в любой момент перейти от мирных операций к военным» в отношении острова. Ведомство отмечало, что военные самолеты Китая стали входить в зону идентификации ПВО сотни раз в месяц, тогда как пять лет назад число таких случаев не превышало десяти.

Китай считает Тайвань своей территорией. Как указывал МИД страны, «национальное воссоединение является общей тенденцией и исторической неизбежностью». Госсовет КНР предупреждал, что страна «никогда не возьмет на себя обязательство отказаться от применения силы» в адрес острова, если тот «пойдет на риск».